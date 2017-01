ATA ADVIERTE DE QUE SI NO SE APRUEBAN MEDIDAS PARA LOS AUTÓNOMOS, SE FRENARÁ SU CRECIMIENTO

Google Plus

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) recordó este viernes que en 2016 se afiliaron 72 nuevos autónomos cada día en España, mientras que en 2015 eran 116, y advirtió de que si no se toman medidas para este colectivo, "se acabará la inercia y volveremos a lamentar un descenso nacional que la economía española no se puede permitir".

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, hizo esta advertencia en un comunicado en el que agregó que aunque 2016 cerró con un aumento de 26.211 autónomos, la mitad que en 2015 (42.192), "no podemos decir que sean malas cifras", pero "si hubiera habido medidas específicas que fomentaran el emprendimiento y consolidaran los negocios", estos datos serían "mucho mejores".

Sin embargo, Amor se mostró optimista puesto que “cerramos un buen año para el empleo, donde hay más empleos, menos parados, más autónomos y empresas y un aumento de la contratación indefinida. Por ello, es fundamental y necesario dar estabilidad política y legislar en favor de los autónomos”.

BALANCE DE AUTÓNOMOS

El número de trabajadores que se dieron de alta en el Régimen de Autónomos se incrementó el pasado año en un 0,8% con respecto a 2015, con lo que al término de diciembre sumaron un total de 3.194.210.

Ya son cuatro años consecutivos en los que crece el número de trabajadores por cuenta propia en España.

Por comunidades autónomas, ocho registraron pérdidas el año pasado, lideradas por Castilla y León, con 1.840 autónomos menos, lo que supone una bajada del 1,9%, la mayor en toda España.

Por el contrario, los mayores ascensos los registraron Canarias (+2,3%), Islas Baleares (+2,2%), Comunidad de Madrid (+1,9%) y Andalucía (+1,8%).

En valores absolutos, Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana "tiran del carro del emprendimiento" sumando 26.181 autónomos.

Por género, el ritmo de creación de empleo autónomo femenino en 2016 fue superior al registrado por los varones: mientras los varones aumentaron un +0,6%, las mujeres lo hicieron al doble, un +1,2%.

En cuanto a los sectores de actividad, el comercio fue el que perdió un mayor número de autónomos (4.099) de los tres que registraron caídas, mientras que acumularon los mayores incrementos las actividades profesionales (+8.232 autónomos), actividades sanitarias (+3.814) y educación (+3.150).

