UGT PIDE QUE SE ADOPTEN MEDIDAS PARA EQUILIBRAR LA OFERTA Y LA DEMANDA DEL EMPLEO DIGITAL

La Unión General de Trabajadores (UGT) demanda combatir el desequilibrio entre la oferta y la demanda del empleo digital afrontando medidas consensuadas desde el diálogo social tripartito y la negociación colectiva.

El sindicato indicó este miércoles en un comunicado que la oferta y la demanda de este tipo de empleo “sufre un fortísimo desequilibrio”, ya que mientras la tasa de empleo juvenil alcanza el 36% para menores de 25 años y sube hasta el 50% hasta los 34 años, el 12% de las grandes empresas españolas tienen verdaderos problemas para cubrir vacantes de especialistas en TIC.

UGT señala que la distancia entre lo que requieren las empresas españolas y lo que pueden ofrecer los jóvenes en paro “es tan grande que no se puede recortar por sí misma”. Por ello, “es preciso tomar acciones de consenso entre los poderes públicos no sólo para acortarla, sino para hacerla desaparecer”, demandó.

Los puestos de trabajo más demandados son aquellos relacionados con nuevas tecnologías (programación web, desarrolladores de app, Big Data, ‘cloud computing’, ciberseguridad, robótica, analista y científicos de datos), pero, a la hora de acudir a la contratación, “un 47% de los jóvenes españoles ni siquiera pueden acreditar habilidades digitales básicas”.

El sindicato señaló que para acortar esta diferencia, “debemos hacer un enorme esfuerzo educativo y formativo, en los centros de educación reglada, desde la infancia hasta la universidad, pasando por la Formación Profesional, pero también, en los centros de trabajo a través del impulso de la formación continua y mejorando las políticas activas de empleo”.

Este hecho servirá para orientar y enseñar a los desempleados a adquirir nuevas competencias que les abran las puertas de esos puestos de trabajo que quedan vacantes. “Lo necesitan las empresas, lo necesitan nuestros trabajadores, lo necesita nuestra economía”, remarcó.

UGT indicó que la única vía para conseguir este equilibrio entre oferta y demanda “pasa por el diálogo tripartito entre Gobierno, empresarios y sindicatos” y lamentó que el Ministerio de Empleo “ha tirado a la basura 580 millones de euros reservados para la formación de trabajadores”, lo que tildó de “inconcebible e inaceptable”.

El sindicato reprochó también la actitud de los empresarios que “no facilitan ni la retención del talento ni su atracción, al ofrecer condiciones laborales precarias, mal remuneradas, sin derechos y sin alternativas para conciliar la vida laboral y familiar”.

UGT consideró que “no todo está perdido, que es posible revertir la situación, pero solo existe un camino para lograrlo, que es la negociación colectiva y el diálogo social tripartito, con un Gobierno concienciado de su papel de promotor de empleo de calidad, ejerciendo su deber social de gestor de las políticas públicas de empleo”.

Además, “con empresas que entiendan que la precarización disminuye tanto su competitividad como su proyección internacional, que, en definitiva, entiendan como una inversión de futuro, y no como un gasto del presente, el establecimiento de itinerarios de formación, reconversión digital y reciclaje profesional de sus trabajadores”, concluyó.

