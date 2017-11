JUST EAT FIRMA UN ACUERDO CON GRUPO VIPS PARA OFRECER A DOMICILIO SUS MARCAS VIPS, GINOS Y FRIDAYS

Google Plus

La plataforma de reparto de comida a domicilio Just Eat anunció este viernes la firma de un acuerdo con el Grupo Vips, con el que incorpora 88 nuevos establecimientos con productos de los restaurantes y cafeterías Vips, Ginos y Fridays.

Según informó Just Eat, el servicio a domicilio de Vips está disponible en Madrid, Barcelona, Albacete, Almería, Alicante, A Coruña, Málaga, Vigo y Sevilla; el de Ginos en Alicante, Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Sevilla, Valencia y Valladolid, y el de Fridays, en Madrid y Sevilla. Los platos de estos establecimientos pueden pedirse a través de la plataforma 'online' de Just Eat, vía web o ‘app’.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso