RATO SE QUEJA DE LA ACTITUD DE MIEMBROS DEL GOBIERNO DE RAJOY Y DICE QUE LE DA “MUCHA PENA” PORQUE HA ESTADO 30 AÑOS EN EL PP

Google Plus

Rodrigo Rato, exvicepresidente económico del Gobierno, expresidente de Bankia y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), se quejó este martes de la actitud de distintos miembros del actual Gobierno de Mariano Rajoy en lo que se refiere a manifestaciones públicas y privadas sobre sus causas judiciales y las investigaciones de Hacienda. “Me da mucha pena, porque he estado 30 años en el PP”, afirmó.



En la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la crisis financiera, respondía así a la intervención del diputado del PP Miguel Ángel Paniagua, quien lamentó que una persona como Rato, que fue un “excelente” ministro de Economía, “acabe como está acabando” y le preguntó si ha merecido la pena el “beneficio económico” frente al “daño que ha hecho” al PP y al conjunto de la sociedad española.

“A usted le dará mucha pena, pero más a mí, porque me ha pasado a mí”, afirmó Rato, para recordar seguidamente que le detuvieron en abril de 2015 en su casa delante de sus hijos y vecinos por alzamiento de bienes, una acusación que no duró una semana.

Además, expuso que tres personas le avisaron de que el Gobierno le quería meter en la cárcel, y que ministros como el de Justicia, Rafael Catalá, en una entrevista en televisión habló de sus datos fiscales; algo que también hizo el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso, aunque “con más habilidad”.

También señaló que se hizo pública una investigación del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) en un medio de comunicación después de que uno de sus redactores, según le han contado, se reuniera con el ministro de Economía, Luis de Guindos. Por último, comentó que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, le trasladó a su secretaria que se fuera despidiendo de él.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso