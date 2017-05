(AVANCE) BANCO POPULAR NIEGA “ACERCAMIENTOS SERIOS” DE OTRAS ENTIDADES Y LAS CALIFICA DE “CONVERSACIONES DE ALMUERZO”

El consejero delegado de Banco Popular, Ignacio Sánchez-Asiaín, aseguró hoy que la entidad no ha recibido ningún “acercamiento serio” por parte de otro banco en relación con una eventual operación corporativa y se limitó a apuntar que desde el año 2008 “todos hablamos con todos”.

Durante la presentación de resultados trimestrales, Sánchez-Asiaín manifestó que las conversaciones entre unos bancos y otros “son continuas, las hay y las habrá siempre”.

No obstante, el número dos del banco reiteró que no se ha producido “ningún acercamiento serio con contenido” y los contactos se enmarcan en “conversaciones de almuerzo” que se producen “de todo el mundo con todo el mundo”.

Por otra parte, Sánchez-Asiaín reconoció que se están realizando gestiones de manera permanente para proceder a la venta de activos improductivos, si bien “no se venderán a cualquier precio”.

En este sentido, insistió en que estas ventas sólo se producirán “cuando responda al valor del accionista y no nos sentimos presionados para aceptar cualquier oferta”.

