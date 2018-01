LA CNMV ABRE UN CANAL PARA DENUNCIAR POSIBLES INFRACCIONES

Google Plus

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto un canal de comunicación de posibles infracciones, que “garantiza la protección del informante y la calidad de la información recibida”.



Según informó este lunes la CNMV, la función de esta herramienta, que está ya disponible en la web del organismo, es facilitar la recepción de comunicaciones de personas que tengan información sobre presuntas infracciones de normas de ordenación y disciplina de los mercados de valores.

Este nuevo canal de comunicación responde a obligaciones contempladas en normativa europea reciente, en especial en el Reglamento de Abuso de Mercado y en la regulación europea ‘Mifid II’.

La Comisión defendió que “la información recibida por este canal puede contribuir a identificar, en particular, posibles infracciones de abuso de mercado (uso ilegítimo de información privilegiada y manipulación de mercado), minimizando el daño a los inversores y contribuyendo a la transparencia y a la confianza en los mercados españoles”.

Si el informador prefiere revelar su identidad, debe facilitar su nombre, ocupación o cargo y la fuente de la información. Estos detalles darán una mayor credibilidad a la comunicación.

Si decide no revelar su identidad, puede utilizar la herramienta de información anónima. Una vez enviado un mensaje, la aplicación asigna una contraseña para que se pueda consultar, si se desea, la respuesta y para adjuntar documentación relativa a ella.

Esta modalidad anónima sólo envía su mensaje, no proporciona información adicional (dirección IP o contraseñas de ningún tipo) y está diseñada para proteger el anonimato de los informadores a través del cifrado de mensajes.

Además, hay un servicio de atención telefónica cuyo horario es durante las 24 horas de lunes a domingo.



