LA AEB DICE QUE LA BANCA ESTÁ "ABIERTA" A UNA INTERLOCUCIÓN CON SUS CLIENTES SOBRE LAS CLÁUSULAS SUELO

Google Plus

La Asociación Española de Banca (AEB) aseguró hoy que los bancos afectados por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con las cláusulas suelo están "abiertos" a una "interlocución directa" con sus clientes.

En un comunicado, la patronal bancaria puntualiza que estas conversaciones con los clientes tienen como objetivo "agilizar la aplicación de esta resolución".

No obstante, admite que ahora es fundamental conocer en detalle el contenido de la resolución y cómo se trasladará a la jurisprudencia española, "puesto que no existen precedentes de casos parecidos".

En particular, dice la AEB, será preciso conocer los plazos y el procedimiento en los que esta resolución tendrá que llevarse a efecto.

Por último, la AEB muestra su "máximo respeto a la resolución" y expresa la voluntad de las entidades bancarias españolas "de acatar las decisiones judiciales, como siempre han hecho".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso