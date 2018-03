ABERTIS DICE QUE NO HA TENIDO CONTACTO CON NADIE DE ATLANTIA NI DE ACS POR LA OPA

El presidente de Abertis, Salvador Alemany, afirmó este martes que no ha tenido contacto con responsables y directivos de Atlantia ni de ACS por el lanzamiento de las opas.



En la rueda de prensa previa a la Junta General de Accionistas 2018, el responsable de Abertis aseguró que “no he tenido ni un solo contacto” con responsables de ACS ni tampoco de Atlantia, porque la compañía mantiene una “estricta neutralidad y pasividad” en el marco de las opas.

“Nosotros no podemos valorar, porque deberíamos conocer mucho más el trasfondo para valorarlo íntimamente, y aun conociéndolo no haríamos comentarios”, dijo Alemany.

En cuanto a la negociación entre ACS y Atlantia para un posible acuerdo sobre Abertis, el consejero ejecutivo-director general, José Aljaro, añadió que “nadie se ha puesto en contacto con nosotros”, tan solo “se han limitado a decir que están en conversaciones”. En esta cuestión, añadió que Abertis mantiene una posición “totalmente pasiva”.

Además, el presidente de la compañía precisó que tampoco han tenido conocimiento de “ninguna aproximación de fondos para saber si podemos hacer algo” respecto a estas negociaciones.

FIN DE LA OPERACIÓN

En relación a los plazos para dar por terminada la operación, Alemany explicó que “si no aparece ningún elemento disruptivo, el proceso podría terminarse en mayo, pero es difícil seguir fijando fechas concretas”, porque podría haber un acuerdo entre ACS y Atlantia o producirse cualquier otra situación. Por este motivo, señaló que Abertis no tiene definido un plazo concreto de finalización.

Respecto a la plantilla que se podría ver afectada por la operación, Alemany destacó que “hoy la compañía tiene una dinámica que da la impresión de que puede continuar dando vida” y “esta seguridad en el equipo de que está en una compañía capaz de funcionar, que la plataforma tiene valor, es la que puede dar tranquilidad a la plantilla”.

HISPASAT

Por otra parte, el presidente fue preguntado por la venta de Hispasat por parte de Abertis, a lo que respondió que esta desinversión ya estaba prevista antes de las opas.

“De momento no hay oferta vinculante con Red Eléctrica” para venderle Hispasat, aclaró Alemany, para agregar que si se presentara, “evidentemente actuaríamos con una gran prudencia” y “analizaríamos si conviene” vendérsela o no.

En cualquier caso, destacó que en Abertis “no nos sentimos comprometidos a ejecutar” esta venta.



