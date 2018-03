ABERTIS DICE QUE EL CONTEXTO ACTUAL “NO DEBE SER EXCUSA” PARA SEGUIR CON LAS REFORMAS EN ESPAÑA

Google Plus

El presidente de Abertis, Salvador Alemany, consideró este martes que “el contexto actual no debe ser excusa, sino un aliciente”, para continuar con las reformas en la economía española a largo plazo y “buscando el máximo consenso con todos los actores implicados”.



Durante su intervención en la Junta General de Accionistas de 2018, el responsable del gestor de infraestructuras destacó que la economía española presenta “síntomas de recuperar su fortaleza” y “a pesar de la inestabilidad en el escenario político y social” se empieza a reflejar la “buena marcha” de las empresas españolas.

No obstante, indicó que ese avance es “todavía insuficiente”, ya que persiste una “elevada tasa de desempleo” y se necesita seguir reduciendo el déficit público e incrementando la productividad de las empresas.

Una reforma en este sentido resulta “inaplazable” si España aspira a una “posición destacada” en el mundo, según destacó Alemany.

Por ello, señaló que “el contexto actual no debe ser excusa, sino un aliciente para continuar con un proceso de reforma de nuestra economía” con una visión a largo plazo y “buscando el máximo consenso con todos los actores implicados”.

Respecto al entorno global, indicó que en las economías más maduras “resulta imprescindible abordar las necesarias reformas estructurales, evitando la tentación de políticas económicas y fiscales efectistas de cara a la opinión pública” pero que en etapas de coyuntura “harán patentes sus efectos perniciosos”.

La negociación sobre el ‘Brexit’ “sigue planteando un reto”, a juicio de Alemany, y los movimientos antieuropeos suponen un “riesgo”. Por ello, añadió que “los próximos años van a ser cruciales para comprobar la capacidad de las instituciones de la Unión Europea para gestionar los retos”.



