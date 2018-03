LA JUNTA DE ABERTIS AUTORIZA LA VENTA DE HISPASAT Y NOMBRA A ALJARO CONSEJERO EJECUTIVO

Google Plus

La Junta General de Accionistas de Abertis aprobó este martes la autorización para vender su participación en Hispasat y ratificó el nombramiento de José Aljaro como consejero ejecutivo, tras la marcha de Francisco Reynés a la Presidencia de Gas Natural Fenosa.



La Junta de Accionistas también aprobó las cuentas de la compañía y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2017. Abertis registró un beneficio neto de 897 millones de euros en 2017, lo que supone un aumento del 13% en comparación con el ejercicio anterior (796 millones de euros).

Además, los accionistas aprobaron la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017. El Consejo de Administración ha propuesto a la Junta el pago de un segundo dividendo de 0,4 euros brutos por acción.

Este segundo dividendo, sumado al primer dividendo pagado el pasado noviembre, supone una retribución total al accionista en forma de dividendos de 0,8 euros brutos por acción en el ejercicio. En total, con cargo a 2017 se repartirán 792 millones de euros entre los accionistas. Asimismo, dieron el visto bueno con carácter consultivo, el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2017.

CRÍTICAS DE ACCIONISTAS

Algunos accionistas mostraron su inquietud respecto a cuál será la situación de Abertis tras la opas. Un accionista calificó de “bochornoso” y de “tomadura de pelo” lo que está sucediendo entre las dos opantes, mientras que otro preguntó si el Consejo de Administración de Abertis “van a resistir presiones”.

Otro de los asistentes que posee títulos de la compañía manifestó salir de la Junta “más preocupado de lo que he entrado”, mientras que varios accionistas mostraron sus dudas respecto a qué opción tomar.

Ante estas inquietudes y críticas, el presidente de Abertis aclaró que “no hay connivencia con las opas, de ningún modo, pero tampoco se puede esperar que tuviéramos ningún tipo de implicación que fuera en contra de los valores del mercado”.

Alemany también recordó que los accionistas “pueden tomar cualquier decisión” y añadió que habrá condiciones que “las verá y otras no las podrá ver” porque quien controle Abertis “no tendrá la obligación de exponer su política de futuro”.

En este sentido, el máximo responsable del gestor de infraestructuras defendió en su discurso que el interés mostrado por parte de ACS y Atlantia “es muestra del atractivo que tiene hoy” la compañía.

“Somos conscientes de que el futuro del proyecto depende de unas ofertas generadas por su atractivo”, dijo Alemany para agregar que esta situación no debe verse “con la prevención de quien piensa que va a salir perdiendo, sino con la esperanza de constatar que nuestro mercado se está expandiendo y nuestro proyecto se hará más grande”.

A esto, Aljaro añadió que la situación de opas “está condicionando el día a día de la compañía, ligeramente” porque “distrae la atención mediática en muchos casos del buen y excelente comportamiento que ha tenido la compañía”.

Por otra parte, el presidente de Abertis agradeció a Francisco Reynés su labor en la compañía, tras su marcha a Gas Natural Fenosa, y destacó que ahora será Aljaro quien ocupe su puesto, con el que el resultado de la compañía “no puede sino mejorar”.

Alemany también se refirió a la situación las concesiones de autopistas de peaje para destacar que el actual es “un momento inaplazable para afrontar un debate maduro” sobre el modelo de gestión, que a juicio de Alemany “debería pasar por la extensión armónica y equitativa del pago por uso”.

Desde Abertis “mantenemos nuestra voluntad de colaborar con las administraciones públicas en la búsqueda de propuestas que mejor satisfagan las necesidades de la sociedad y formar parte activa de la solución”, añadió.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso