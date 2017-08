Felipe VI embarca por cuarto día en el "Aifos", que sigue líder en la Copa

Felipe VI ha embarcado hoy en el "Aifos", por cuarto día desde que arrancó la competición, para afrontar la quinta jornada de la 36 edición de la Copa del Rey de vela en aguas de la bahía de Palma, en la que el barco de la Armada continúa líder de su categoría.

El "Aifos" afronta la penúltima jornada de la Copa con una ventaja importante sobre el segundo clasificado en la clase ORC1, por lo que cuenta con serias opciones de triunfo, a pesar de ser el barco más antiguo de su clase.

Don Felipe ha llegado en su coche a las instalaciones del Real Club Náutico de Palma (RCNP) pasadas las 11.30 horas, donde le ha recibido el patrón del "Aifos", el almirante Jaime Rodríguez Toubes.

De inmediato, el Rey se ha subido al velero para emprender la marcha hacia el campo de regatas.

Rodríguez Toubes se ha mostrado satisfecho por el rendimiento que está teniendo el barco de la Armada, construido en 1996, y por el papel que el jefe del Estado está desempeñando al timón.

"Nos alegramos mucho por el Rey y por la Armada. Lo está haciendo más que bien. Me alegraría mucho que ganara porque se lo merece y lleva muchos años participando", ha comentado el almirante a los periodistas antes de zarpar.

Ha recordado el hecho de que Felipe VI, debido a sus obligaciones como rey, no puede entrenar con la tripulación del "Aifos" durante la temporada, lo que pone de relieve que "lo está haciendo maravillosamente bien" en la competición.

No obstante, Rodríguez Toubes sí ha querido ser cauto ante las posibilidades de lograr la victoria: "Hasta que no pase el último cura, no ha terminado la procesión".

El "Aifos", al igual que otros barcos españoles que compiten en la Copa del Rey, luce hoy un crespón negro como homenaje a Ángel Nieto, el 13 veces campeón del mundo de motociclismo que falleció ayer, jueves, en Ibiza a los 70 años.