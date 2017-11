El director del Masters de parís: "Nadal tiene dudas de jugar en Londres"

El director del Masters 1.000 de París, Guy Forget, agradeció el esfuerzo que hizo el español Rafa Nadal para jugar el torneo, que acaba de abandonar, y señaló que ahora tiene "bastantes dudas" de disputar el Masters 1.000 de Londres.

"Creo que ahora tiene bastantes dudas sobre sus probabilidades de jugar en Londres", dijo ante la prensa Forget tras la baja que anunció hoy Nadal, renqueante de su rodilla derecha.

A pesar de los problemas físicos que le llevaron a saltarse el torneo de Basilea en octubre, el tenista número uno del mundo "vino a París de todas formas" sabiendo que no había realizado entrenamientos en la cancha, indicó.

"Con lo que me quedo es con el brutal esfuerzo que ha hecho y que lo dio todo hasta que no pudo más", agregó el responsable del Masters 1.000 parisino.

Forget elogió la "humildad" de Nadal y desveló que el tenista le pidió disculpas "hasta diez veces" por darse de baja en los cuartos de final, "como si fuese un niño que había hecho una travesura".

Nadal, de 31 años, anunció hoy su abandono del torneo por dolores en la rodilla derecha, de la que recayó anoche en el duro encuentro ante el uruguayo Pablo Cuevas, al que ganó en tres sets (6-3, 5-7 y 6-3) y dos horas y 20 minutos.

"Anoche él sintió dolor y Bernard Montalvan, el médico, le aplicó un tratamiento ayer y esta mañana, pero esta mañana me dijo: 'No puedo entrar en la pista. No puedo ni siquiera moverme'", contó Forget.

Nadal abandona el torneo de pista dura de París-Bercy abatido por la lesión, pero con la garantía de que acabará el año como número uno del mundo, gracias a su triunfo en primera ronda ante surcoreano Hyeon Chung.

El director del torneo lamentó además las numerosas bajas de tenistas 'top 10' y señaló que se plantea un cambio de fechas para el Masters 1.000 de París -que se dispute en febrero en vez de en noviembre- porque ahora está demasiado cerca de las Finales de la ATP de Londres.