Rafa Nadal: "Ver a la gente tan radicalizada me sorprende y desilusiona"

El tenista español Rafael Nadal confesó hoy que sigue "con preocupación y tristeza" los acontecimientos que se viven desde el domingo en Cataluña, y aseguró que "ver la sociedad en general, no sólo la catalana, tan radicalizada, me sorprende y a la vez me desilusiona".