Paseos de Federer y Nadal; remontada "épica" Del Potro; Rublev vuelve a ganar

El suizo Roger Federer, tercer cabeza de serie, dio otra exhibición de buen juego por segundo partido consecutivo al vencer esta noche por 6-4, 6-2 y 7-5 al alemán Philipp Kohlscreiber, trigésimo tercer preclasificado, y consiguió el pase a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

Federer, de 36 años, que busca su sexto título del Abierto, después de haber ganado cinco seguidos, confirmó que se encuentra de nuevo en su mejor momento de juego después de haber superado las dos primeras rondas con partidos de cinco sets, y está listo para enfrentarse al argentino Juan Martín del Potro, el gran héroe de la octava jornada del último torneo de Grand Slam.

Del Potro, de 28 años, después de haber perdido los dos primeros sets y de salvar dos pelotas de partido en el cuarto, al final se impuso por 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 (1) y 6-4 al austríaco Dominic Thiem, sexto cabeza de serie, para completar una remontada "épica".

El duelo en cuartos entre Federer y Del Potro será el vigésimo segundo duelo, con ventaja de 16-5 para el tenista suizo, que consiguió su último triunfo en la tercera ronda del pasado Masters 1.000 de Miami (6-3 y 6-4).

Federer, que consiguió el decimoctavo triunfo consecutivo en partidos de Grand Slam, tras haber ganado el Abierto de Australia y Wimbledon, sin haber participado en Roland Garros, dominó a Kohlscreiber para continuar con marca perfecta de 12-0 ante el jugador alemán, después de una hora y 49 minutos que duró el duelo.

Como sucedió en el partido anterior que protagonizó ante el español Feliciano López al que también eliminó en tres sets y una hora y 46 minutos, Federer mantuvo un gran saque y desde el fondo de la pista su resto, con golpes de revés y de derecha, fueron demoledores.

Federer solo cedió seis puntos con sus primeros cinco servicios y al hacer un "break" eso fue todo lo que necesitó para quedarse con la primera manga y comenzar la exhibición ante Kohlschreiber, que nada podía hacer por contrarrestar el mejor tenis del ganador de 19 torneos de Grand Slam.

El resto del partido fue más de lo mismo, sin nada nuevo que resaltar, con la excepción que ambos tenistas mantuvieron el saque hasta el décimo juego (5-5) para luego hacer el "break" y cerrar la victoria con su servicio.

Federer sólo cedió 13 puntos en los 15 juegos que tuvo su saque y no dio ni una oportunidad a Kolhscreiber para que le hiciese un break.

"No conocía las estadísticas, pero si que no había perdido mi saque y eso era algo que me sucedía por primera vez en el torneo, lo que me deja con una gran satisfacción porque luego con un solo break que puedas hacer consigues la victoria", valoró Federer, en la pista, nada más concluir el partido.

Más complicado lo tuvo del Potro que protagonizó la remontada después de tres horas y 34 minutos de acción en la pista Grandstand Stadium en la que se vivió el drama a partir de la tercera manga.

Del Potro, que se vio abajo al perder los dos primeros sets con un tenis errático, sin acierto con su saque y golpes de derecha desde el fondo de la pista, surgió en el tercero para recordar que había sido campeón del Abierto en el 2009 y consiguió por quinta vez, en nueve participaciones, estar entre los ocho mejores.

Ante Thiem, que tiene marca perfecta de 3-0, el tandilense repitió la historia de los octavos del Abierto del año pasado, pero la gran diferencia esta vez ha sido que hace 12 mese clasificó por el abandonó del tenista austríaco tras haber disputado apenas un set, y ahora después de darle una lección de pundonor, confianza y espíritu de lucha.

La clasificación de Del Potro a los cuartos es la segunda de un tenista argentino después que ayer, domingo, la había conseguido por primera vez el joven Diego Schwartzman, vigésimo noveno cabeza se serie, que superó al francés Lucas Pouille (16) por 7-6 (3), 7-5, 2-6 y 6-2.

La jornada comenzó con otro paseo del español Rafael Nadal, primer cabeza de serie, que ganó fácil de 6-2, 6-4 y 6-1 al ucraniano Alexandr Dolgopolov y consiguió el pase a los cuartos.

Nadal, de 31 años, que disputa el decimotercer Abierto, que ha ganado dos veces, logró por séptima vez estar en los cuartos de final, primera desde el 2013, cuando ganó el segundo título después de haberlo ganado en el 2010.

El tenista de Manacor, que se enfrentó por novena vez a Dolgopolov, de 28 años y 64 del mundo, tiene marca de 7-2 a su favor y 5-1 en pistas duras.

Mientras que también mejoró a 49-10 la marca que tiene el tenista español en sus participaciones en el Abierto, el último torneo de Grand Slam.

Su rival en los cuartos será la joven revelación rusa de 19 años Andrey Rublev, verdugo del búlgaro Grigor Dimitrov, séptimo cabeza de serie, que también pudo con el belga David Goffin, noveno, al derrotarlo por 7-5, 7-6 (5), 6-3 y convertirse en el tenista más joven en alcanzar los cuartos del Abierto desde que el local Andy Roddick lo hizo en el 2001.

El duelo entre Nadal y Rublev será el primero que tenga como profesionales.