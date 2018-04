Pablo Andújar: "El tenis era mi vida, y ahora forma parte de mi vida"

El español Pablo Andújar señaló a EFE tras ganar el torneo de Marraquech que el tenis era su vida, y que ahora forma parte de su vida, una frase con la que definió su situación, tras pasar por un calvario de lesiones con su codo, y darse cuenta que además de este deporte había otras cosas importantes en su vida.

"El tenis era mi vida y ahora forma parte de mi vida. Ahora tengo otras cosas, un hijo, una mujer, familia, amigos, y antes quizás pensaba más en el circuito. Cuando uno está tan metido no se da cuenta de esas pequeñas cosas que son las mas grandes", dijo.

"Cuando pasa una cosa así (lesiones y recuperación) se valora mucho mas", añadió.

"Siento mucha felicidad", expresó al ganar el cuarto título de su carrera, tercero en Marruecos, tras vencer en Casablanca en 2011 y 2012. "Es la recompensa al trabajo en la sombra. Ya nadie se acordaba de mi, y yo seguía creyendo, a pesar de mis momentos peores y mejores, pero al final la constancia ha hecho que pueda jugar sin dolor, y que pueda olvidar lo peor", aseguró.

Andujar dijo que ahora su objetivo era "jugar sin dolor", tal y como ha estado implorando últimamente.

"No me puedo marcar metas, ni de ránking, ni torneos, eso es básico. Si no hay dolor la consecuencia será subir en el ránking", añadió.

Andujar ha actuado en Marraquech con ránking protegido (105) y dispone aún de dos oportunidades para seguir haciéndolo. De momento está fuera de la lista de los torneos de Estoril, Estambul y Munich esperando que las bajas posibiliten su entrada en alguno de ellos, y tiene garantizada la participación en las fases previas de Madrid y Conde de Godó, gracias a una invitación especial.

"Hoy he jugado muy bien", dijo sobre la final, "pero también tuve nervios, porque hay cerrar un partido que tienes que hacerlo para ganar un torneo, y no es algo que haga habitualmente", señaló.

"Creo que la gente juega de forma más rápida que antes, pero al mismo tiempo se ve que hay jugadores mayores de 30 que se han ido adaptando y yo soy uno de ellos. Siempre he confiado en mí, si no lo hubiera hecho no hubiera vuelto a jugar al tenis", zanjó Andujar.