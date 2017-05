Nishikori se retira y Djokovic alcanza las semifinales

El japonés Kei Nishikori, sexto favorito, que debía enfrentarse al serbio Novak Djokovic en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid decidió abandonar antes de saltar a la cancha por problemas en su muñeca derecha

Nishikori, finalista en Madrid en el 2014, y que el jueves eliminó al español David Ferrer en los octavos de final, anunció su retirada del torneo antes del inicio de la sesión de este viernes en la Caja Mágica.

El abandono del tenista nipón propicia el pase a las semifinales del serbio Novak Djokovic, segundo cabeza de serie y vigente campeón, que jugará contra el ganador del choque entre Rafael Nadal y el belga David Goffin.

"Mi muñeca todavía no está al cien por cien y no quiero arriesgarme demasiado. Hay compromisos la próxima semana y después Roland Garros. Quiero regresar al cien por cien y poder luchar cada partido. Ahora no estoy al máximo así que he decidido, lamentablemente, abandonar. Llevo ya tiempo con esta lesión. Desde Miami y no quiero ir rápido con la muñeca. Veremos que pasa la próxima semana", apuntó Nishikori.

"Ahora tendré un par de días libres. Mi intención es jugar en Roma pero ya veremos. No puedo prometer nada ahora mismo. Solo necesito un par de días, espero, para recuperarme bien. Pero París es más importante", aclaró el tenista japonés, con mirada puesta en Roland Garros.

Nishikori reconoció lo complicado que es renunciar a un choque con Djokovic. "Siempre es difícil abandonar. Sobre todo en este tramo de un torneo como este. Pero por otro lado estoy contento porque mi muñeca ha mejorado. Está mejor que hace unas semanas. Pero no quiero forzar. Quiero curarme bien y poner todo mi esfuerzo en la próxima semana.