Tenis

Nadal, sobre los silbidos a Piqué: "No me gusta que piten a nadie"

El tenista español Rafael Nadal comentó hoy en rueda de prensa los silbidos e insultos recibidos el lunes por el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué durante los entrenamientos con la selección, y aseguró: "no me gusta que piten a nadie, no entiendo a la gente que pita a otro".