Nadal: "Tengo que seguir siendo fiel a mi juego para tener más opciones"

El tenista español Rafael Nadal dijo hoy tras pasar a semifinales del Abierto de Estados Unidos que para su siguiente partido ante el suizo Roger Federer o el argentino Juan Martín del Potro debe ser "fiel" a su juego para tener más opciones.

"Vamos a intentar algo, pero ninguna locura, yo tengo que seguir siendo fiel a mi juego y desde mi juego intentar buscar una solución para tener más opciones. Las opciones están, pero tengo que hacerlo muy buen", dijo Nadal a los periodistas tras su victoria en cuartos.

Nadal respondió varias veces sobre un hipotético cruce en semifinales con el tenista suizo, algo "extraño" porque después de más de una década compitiendo juntos nunca se han enfrentado en Nueva York, pero reconoció que sería "especial" en este punto de sus carreras.

"No quiero parecer como que soy su novio", dijo el español entre las carcajadas de los periodistas cuando le preguntaron por lo que más admiraba de Federer. "No es el momento hablar de estas cosas antes de un partido así", zanjó.

En todo caso, el actual número uno del mundo aseguró del suizo que es un "gran embajador del tenis", destacó que ambos se tiene "mucho respeto" porque llevan muchos años compitiendo y celebró seguir teniendo una "buena relación" con él.

Sobre el argentino Del Potro, destacó que tiene opciones "de ganar a cualquiera" porque cuando juega bien "es difícil de pararle", y si llegase a semifinales contra él deberá ser "muy agresivo" porque si le dejas usar su derecha "entonces estás muerto".

Preguntado por la ausencia de algunos de los jugadores "top" en Nueva York, respondió que es algo que forma parte de la carrera de cualquier tenista, porque es "un deporte agresivo con un calendario largo", y lo raro, dijo, es que no haya ocurrido en tanto tiempo.

"Aquí lo único importante es ganar, estamos hablando de uno de los torneos más importantes el mundo y no cuenta a quién has ganado o a quién no has ganado. Eso es lo que queda, lo demás es solo el momento, pero lo otro queda de por vida", destacó.

Para Nadal, que busca su tercer título en Nueva York después de ganarlo en 2010 y 2013, el resultado "ya es positivo" porque cuando empiezas un torneo así "no quieres es volver a casa con la sensación de no haber competido".

"Ahora la sensación es completamente distinta, porque he ido mejorando a lo largo del torneo (...) pero me toca dar un paso más allá y continuar luchando para llegar a lo más alto", añadió el tenista mallorquín.

Nadal admitió que gane quien gane esta noche si en su siguiente partido no juega a su mejor nivel sus opciones "serán mucho más bajas", por lo que aprovechará ahora para "descansar" y despertarse mañana pensado que tiene otro gran reto por delante.

"Estoy contento de estar en las semifinales y contento de como he jugado hoy (...) mañana ya sabré cual es mi rival y mi objetivo ahora es estar preparado para seguir adelante. Estoy con ilusión y satisfecho del punto al que he llegado", concluyó.

Nadal logró su pase a las semifinales del último Grand Slam de la temporada tras vencer al tenista ruso Andrey Rublev en un partido a tres sets en el que solo necesitó poco más de una hora y media y que terminó con 6-1, 6-2 y 6-2 en el marcador.