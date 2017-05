Murray no encuentra el ritmo, Djokovic suma confianza

Las lagunas exhibidas por el británico Andy Murray en este comienzo de la sesión de tierra quedaron expuestas ante el croata Borna Coric, su verdugo en los octavos de final del Mutua Madrid Open, en una jornada en la que el serbio Novak Djokovic sumó confianza al deshacerse del segundo español que le sale al paso este año, Feliciano López.

Coric se impuso por 6-3 y 6-3 en 85 minutos y Murray encajó la sexta derrota en lo que va de año. Djokovic, por su parte, liquidó a Feliciano López, por 6-4 y 7-5.

El croata de 20 años es uno de los exponentes de la nueva generación que viene empujando. Situado en el puesto 59 del mundo, fue repescado de la fase previa tras perder en el último partido contra el kazajo Mihail Kukushkin, pero la baja del francés Richard Gasquet le dio la oportunidad de entrar en el cuadro principal.

Allí ha ganado primero al galo Pierre-Hugues Herbert y este jueves ha dado la sorpresa ante Murray, para convertirse en el primer jugador, que recuperado de la fase de clasificación, alcanza los cuartos de final del torneo madrileño en sus 16 años de historia.

Ganar a Rafael Nadal hace tres años en Basilea cuando Borna contaba solo 17, fue su primer aldabonazo, aunque entonces el español tenía pendiente su operación de apendicitis. Hace dos temporadas había vencido también a Murray en los cuartos de final de Dubai. Y en esta, ha logrado su primer título en Marrakech al derrotar en la final a alemán Philipp Kohlschreiber.

Su derecha destrozó el juego de Murray, y ahora el de Dunblane tendrá que apurar más aún su preparación para Roland Garros, tras caer en octavos de Montecarlo ante el español Albert Ramos, y en las semifinales de Barcelona contra el austríaco Dominic Thiem.

"Todo ha salido mal hoy, y por mi culpa", dijo Murray. "Hoy estoy frustrado por mi juego, quizás por eso me he reído en la pista", añadió el escocés.

"El codo no es una excusa", admitió, "pero es verdad que después de regresar sin jugar partidos se hace difícil".

"Hay que darle importancia a la derrota de hoy, porque lo peor no es perder un partido, si no la forma de perderlo", puntualizó. "En Barcelona estaba triste, pero sentí que hice las cosas bien. Hoy no se lo he puesto difícil y eso me desilusiona y preocupa".

Mientras Murray hizo las maletas, Djokovic reforzó su confianza. El serbio sabe que nada mejor para preparar París o ganar cualquier torneo sobre tierra que vencer a cuantos más españoles le salgan al paso.

El miércoles escapó de Nicolás Almagro, cuando el de Murcia le dominaba por 3-0 en el último set, y hoy jueves a un excelente sacador como Feliciano López, que no tuvo su día con su mejor arma.

El cambio en la meteorología de Madrid, con los primeros días soleados, a los últimos con lluvia, también condicionó los resultados de la jornada.

El techo de las tres pistas principales tuvo que cerrarse y la humedad provocó que las bolas pesasen más y el juego se hiciera más lento. Esto favoreció a Djokovic y perjudicó el saque del madrileño que no dudó en destacar que si el serbio continúa así, volverá a ser el de antes.

"Novak ha estado muy bien, sin fallos, muy rápido, cambiando muy bien direcciones. Ha tenido días con más altibajos, pero hoy se le ha visto muy consistente", destacó 'Feli', "si sigue jugando así, volverá a ser el jugador de estos últimos años. Nos ha malacostumbrado porque venía siendo imbatible. Este año ha tenido más altibajos, pero es normal. Tantos años ahí arriba saliendo a jugar cada partido con la obligación de ganar no es fácil", dijo.

Djokovic se enfrentará con el japonés Kei Nishikori que privó a español David Ferrer de sumar su vitoria 700 en el circuito al vencerle por 6-4 y 6-3.

A Coric y Djokovic les acompañarán en cuartos el ruso Alexander Zverev, que tras ganar el domingo en Munich, mantiene la fuerza de sus golpes. Este jueves derrotó al checo Tomas Berdych, finalista en Madrid en 2012, por 6-4 y 6-4.

También estará en cuartos el belga David Goffin, que se impuso al canadiense Milos Raonic, reciente finalista en Estambul, por 6-4 y 6-2 en 74 minutos, para alcanzar los cuartos de final en Madrid por primera vez en su carrera.

Continuando su gran temporada en la que lleva ya 28 victorias, dos menos únicamente que el líder en este apartado, el español Rafael Nadal, Goffin logró por quinta vez este año los cuartos de un torneo, y ahora espera al desenlace del encuentro de esta noche entre el propio Nadal y el australiano Nick Kyrgios.