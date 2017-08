Muguruza: "He tenido una gran semana y el triunfo es muy importante"

La tenista española Gabiñe Muguruza, cuarta cabeza de serie y que se proclamó este domingo nueva campeona del Premier 5 de Cincinnati al ganar en la final por 6-1 y 6-0 a la rumana Simona Halep, admitió que el triunfo había sido la culminación de una gran semana y de gran valor de cara al futuro.

"No podía tener un mejor final todo lo positivo que me ha sucedido esta semana, con un gran tenis, que he mejorado día a día y que me permitió conseguir un título de gran valor para mi", declaró Muguruza que superó a Halep en todas las facetas del juego en apenas 56 minutos que duró el partido y sube al tercer puesto de la clasificación mundial.

Muguruza, de 23 años, que se convierte en la primera tenista española que consigue el título en el torneo de Cincinnati, también es el primero que logra como profesional en un Premier 5 y el segundo título en lo que va de temporada, algo que no había logrado hasta ahora como profesional.

"Son todos hechos que demuestran que cada vez voy a más con mi tenis, que puedo competir en todas las pistas, y lo que es más importante, que aunque no estoy libre de la presión que te genera luchar por el triunfo en cada partido, si tengo una gran confianza en mi tenis", destacó Muguruza, que se llevó un premio en metálico de 522.450 dólares y 900 puntos para la clasificación de la WTA.

Muguruza confirmó que el triunfo este año en Wimbledon le ha dado la confianza que necesitaba para convencerse que su tenis es ganador y el conseguido en Cincinnati la proyecta para estar entre las favoritas cuando dentro de ocho días comience el Abierto de Estados Unidos.

"Como sucedió en el partido de semifinales ante Karolina Pliskova, salí al campo pensando sólo en mi tenis, sin preocuparme de la rival y eso fue lo que me permitió tener toda la confianza", explicó Muguruza, que consiguió su quinto título como profesional. "Siempre estuvo en control y más cuando comencé de nuevo con el break en el segundo juego del partido".

Muguruza, que concluyó el partido con ventaja sobre Halep en todas las facetas del juego, reconoció que lo más importante fue como reaccionó en el cuarto del segundo set, cuando sin tener los mejores golpes, después de 13 minutos de acció, evitó que su rival le hiciese el "break".

"Creo que fue el momento decisivo del partido al no permitir que Halep pudiese recuperarse y encontrar su mejor tenis", valoró Muguruza. "Saber superar esos momentos difíciles que siempre hay en un partido es lo que demuestra que voy encontrando el camino de ser más consistente con mi tenis, algo que he hecho en este torneo durante toda la semana".

Las estadísticas no dejaron ninguna duda de esa realidad con apenas 15 errores no forzados por 20 de Halep, Muguruza ganó 5 de los 6 tantos que tuvo de "break" y sumó 58 puntos por 28 de su rival al concluir el partido, que fue el tercero de la temporada en la que estuvo en juego el puesto de la número uno del mundo.

Además logró romper rachas perdedoras que tenía ante rivales como Pliskova que le había ganado seis de los siete partidos anteriores y frente a la estadounidense Madison Keys, que antes del duelo en Cincinnati estaba abajo 0-3.

"Han sido victorias muy importantes y significativas de cara a como he madurado con mi tenis y como se enfrentarme a rivales de gran consistencia en la pista", subrayó Muguruza.

Por su parte, Halep, que no pudo aprovechar la oportunidad de convertirse en vigésimo cuarta tenista en la historia de la WTA que lograba alcanzar el puesto de número uno del mundo, admitió que no había estado bien ni tuvo su mejor día.

"Cierto que no jugué mi mejor tenis, pero Muguruza lo hizo muy bien y la felicitó por el triunfo que consiguió", declaró Halep. "Al margen de la derrota creo que he realizado un buen torneo y eso es positivo para mi de cara al futuro".

Halep como finalista se llevó un premio en metálico de 260.970 dólares y 585 puntos para la clasificación mundial de la WTA, que al final no fueron suficientes para superar los cinco desventaja que tiene con Pliskova, que sigue al frente de la clasificación.