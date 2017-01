Muguruza: "Mi espíritu de lucha estuvo al máximo nivel hoy"

La española Garbiñe Muguruza indicó este lunes, tras remontar un 2-4 adverso en el tercer set ante la australiana Samantha Stosur, que su "espíritu de lucha estuvo al máximo nivel", lo que resultó determinante para progresar hasta la segunda ronda del torneo de tenis de Brisbane (Australia).

La vigente campeona de Roland Garros, que en 2015 no pudo saltar a la pista por un esguince de tobillo y que en 2016 abandonó por una dolencia en la fascia plantar, se reencontró con la victoria en el primer torneo del año gracias a un ajustado 7-5, 6-7 (2) y 7-5.

"Fue una batalla", sostuvo Garbiñe Muguruza en rueda de prensa. "Cuando supe que jugaba contra Stosur en primera ronda sabía que tenía un partido realmente duro. Creo que ella jugó muy bien, sacó como una bestia, pero mi espíritu de lucha estuvo al máximo nivel hoy. Me dije 'voy a dar todo lo que tengo hoy en la pista' y tuve dos horas y 45 minutos de batalla hasta el final", apuntó.

La española, séptima en la clasificación mundial, se mostró "contenta" con su juego y celebró su consistencia mental en su primer choque del año. "No me dejé ir. No me frustré. Fue un partido muy tenso así que estoy contenta con eso", afirmó.

Preguntada por su capacidad para corregir un 2-4 adverso en la tercera manga, Muguruza explicó que no dejó que su "espíritu positivo se viniera abajo". La jugadora de origen venezolano siguió luchando y creyendo en sus posibilidades. "Sufrí mucho todo el set porque ella estaba jugando increíble", sentenció.