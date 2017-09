Muguruza está decepcionada por no avanzar en el Abierto de EE.UU.

La tenista española Garbiñe Muguruza está "un poquito" decepcionada por haber sido eliminada esta noche del Abierto de Estados Unidos, pero se mostró satisfecha del trabajo realizado en el torneo y durante este año.

Muguruza, cabeza de serie número tres en la última prueba de este año del Grand Slam, perdió hoy en octavos de final frente a la checa Petra Kvitova, por 7-6 (3) y 6-3.

"Estoy muy contenta de todo el año que llevo. Quiero acabar este año diciendo que ha sido un gran año", afirmó Muguruza en una rueda de prensa posterior a su partido con Kvitova.

Respecto a su lugar en el ranking mundial, Muguruza añadió que le gustaría haber seguido avanzando en el Abierto de Estados Unidos para coronarse como líder de la WTA.

"Sé que tendré mis opciones tarde o temprano. Si no ha sido aquí, será después", agregó la tenista española.

Respecto a su rival de esta noche, Muguruza destacó la fortaleza de su saque y dijo que había sacado buenas lecciones del partido de hoy, que calificó como "muy competitivo".

"Sabía que esta cuarta ronda iba a ser muy difícil", afirmó la tenista española, y reconoció que Kvitova no ha fallado "en los momentos más importantes".

Aun así, se mostró satisfecha de su actuación en Nueva York en los cuatro partidos que disputó, el último de ellos "muy apretado".

"Claro que me decepciona un poquito no poder seguir avanzando, pero no me voy triste de Nueva York esta vez", agregó Muguruza.