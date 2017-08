Muguruza: "Ganar a la número uno del mundo significa jugar un gran partido"

La española Gabiñe Muguruza, cuarta cabeza de serie, que logró el pase a la final del torneo de Cincinnati al vencer por 6-3 y 6-2 a la checa Karoline Pliskova, número uno del mundo, dijo que el resultado era el reflejo del gran tenis que jugó.

"Cuando ganas a la número uno del mundo tienes que haber hecho un gran partido", declaró Muguruza tras concluir el encuentro que apenas duró una hora y 19 minutos. "Me sentí siempre muy bien, bajo control y segura en la pista".

Muguruza, que ganó por segunda vez a Pliskova en los ocho enfrentamientos que han tenido como profesionales, reiteró que desde que comenzó el torneo se sintió muy segura de su tenis y estado ánimo.

"Lo que se vio en la pista es que todas las cosas caminaron siempre de mi lado", destacó Muguruza, que no perdió nunca el saque y le hizo cuatro roturas a su rival. "Creo que ahí estuvo la clave del partido, además de seguir con mi tenis agresivo desde el inicio de las acciones".

La victoria fue la cuarta que Muguruza, de 23 años, consiguió frente a rivales que ha sido número uno del mundo, y tercera en dos mangas después que ganó a la estadounidense Serena Williams, en Roland Garros, en el 2014 y 2016.

Mientras que este año ya ganó a la alemana Angelique Kerber, que era la número uno cuando la ganó en Wimbledon camino de conseguir su segundo título de Grand Slam.

Otra de las claves de la victoria ante Pliskova fue el gran juego que Muguruza tuvo desde el fondo de la pista al tener solo cinco errores no forzados en la primera manga por los catorce de Pliskova.

"Creo que estuve muy precisa con mis golpes y jugué muy bien", valoró Muguruza. "Siempre tuve la mentalidad de ser más agresiva con mis golpes, y en absoluto pensé para nada a quien tenía de rival, porque sé que siempre lo hace de forma agresiva y muy bien".

Muguruza reconoció que había trabajado duro para hacer frente a rivales con el tipo de tenis agresivo que presentan rivales como Pliskova.

"Pienso que he mejorado en ese objetivo como ha quedado demostrado. En la manera que rendí en el campo y lo bien que me sentí", subrayó Muguruza. "En ningún momento sentí presión o preocupación por lo bien que restaba mi rival".

Muguruza insistió que también estaba preparada para pasar por momentos difíciles, como se dieron en la segunda manga, pero nunca perdió la calma.

"Supe manejar a la perfección el mantener siempre el espíritu de lucha y coraje en la pista y eso fue lo que hizo que el partido cayese siempre de mi lado", agregó Muguruza.

La campeona de Wimbledon dijo no tener ninguna preferencia por la rival que le pueda tocar en la final del domingo y que saldará de la ganadora del partido que disputan la rumana Simona Halep, segunda cabeza de serie, y la estadounidense Sloane Stephens.

"Es algo que no me preocupa porque seguiré con la misma estrategia que he tenido hasta ahora de salir al campo y jugar mi mejor tenis, el resto es algo que no puede controlar y por lo tanto no pienso en ello", agregó.

Por su parte, Pliskova, que no pudo revalidar el título de campeona del Masters 1.000 de Cincinnati, y puede perder el puesto de número uno la próxima semana si Halep gana aquí el título, reconoció que no había jugado su mejor tenis.

"Creo que no jugué bien. Mi energía estuvo baja", declaró la tenista checa. "Cierto que el calendario de jugar tres partidos en menos de 24 horas no me ayudó".

Sin embargo, reconoció que Muguruza había jugado un gran partido y se merecía todo el crédito.

"Jugó muy bien, no falló en su juego y tampoco en el saque", explicó Pliskova. "Las estadísticas no dejan ninguna duda que tuvieron todas de su lado desde el primer juego del primer set cuando me rompió el saque y aunque tuve algunas posibilidades en el segundo no se dieron".

Pliskova admitió que no podía sacar nada positivo de lo hecho en el partido, pero si de lo que consiguió en las últimas semanas.