Muguruza: "Afronto cada punto, cada juego y cada set como una final"

La española Garbiñe Muguruza aseguró este domingo, tras iniciar su participación en las Finales de la WTA con un triunfo (6-3 y 6-4) ante la letona Jelena Ostapenko, que en el torneo que se está disputando en Singapur afronta "cada punto, cada juego y cada set como una final".

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Garbiñe Muguruza remarcó la importancia de la victoria conseguida ante la vigente campeona de Roland Garros en su primer compromiso de la fase de grupos. "He aprendido que aquí cada juego y cada set cuentan, porque solo pasan dos jugadoras a semifinales", recordó. "Así que afronto cada punto, cada juego y cada set como una final", dijo.

Ante la joven Ostapenko, a la que considera "una tenista muy agresiva", supo aprovechar sus oportunidades y, con la tranquilidad que le concede la primera victoria, apunta ya a su siguiente compromiso ante la checa Karolina Pliskova, verdugo hoy de la estadounidense Venus Williams.

"El cara a cara es favorable a ella, pero a mí me gusta competir contra este tipo de jugadoras", señaló Garbiñe Muguruza.

"Intentaré aprender de lo que hice bien en Cincinnati (donde consiguió su único triunfo de los seis últimos duelos ante Pliskova) e intentaré plantarle cara", abundó la española.

Muguruza y Pliskova se enfrentarán el martes, en el segundo turno de la jornada, tras el encuentro entre Ostapenko y Williams.

"Haber derrotado en dos sets a Ostapenko me permite saber que estoy jugando bien y que el trabajo táctico ha sido bueno. He jugado un gran partido y, por supuesto, me dará confianza para el próximo choque", sentenció satisfecha tras su estreno en Singapur.