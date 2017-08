Garbiñe Muguruza: "Estoy aprendiendo a jugar mejor más veces"

Garbiñe Muguruza añadió el torneo de Cincinnati a la cosecha de éxitos que poco a poco invaden su historial, tras arrollar en la final a la rumana Simona Halep (6-1 y 6-0) en menos de una hora.

La tenista española reafirmó el buen momento que le llevó a conquistar Wimbledon. Garbiñe, que apartó a Halep del número uno del mundo, aparecerá el lunes como la tercera jugadora del ránking WTA y llegará al Abierto de Estados Unidos como la mejor en lo que va del año.

Garbiñe Muguruza reconoció, en una entrevista concedida a la Agencia EFE tras ganar en Cincinnati, que ha madurado y que se ha convertido en una jugadora mejor.

Pregunta: Garbiñe, ha arrollado a Simona Halep en un partido casi impecable.

Respuesta: Sí, estoy muy contenta porque no es fácil jugar un partido tan importante a este nivel. Una no sabe como va a salir antes de entrar en la pista y al final he podido controlar muy bien el partido.

P: ¿Ha sido esta final de Cincinnati uno de sus mejores partidos en los últimos tiempos".

R: "La verdad es que he jugado buenos partidos aquí. En Wimbledon también. Pero este ha sido muy bueno; el mejor de los últimos tiempos porque aparte de jugar bien he sabido controlar las emociones de una final.

P: Se le ha visto disfrutar en la pista

R: "Desde el primer momento sabía que tenía que salir a morder porque Halep es una jugadora supersólida y constante y desde el primer momento me he dicho que tenía que salir a jugar mi juego y eso es lo que he hecho.

P: ¿Está usted en el mejor momento de su carrera?

R: "Es un buen momento. He ganado un Grand Slam y he mantenido ese nivel hasta aquí, incluso. Estoy aprendiendo a jugar mejor más veces"

P: Aquí le hemos visto sacar adelante partidos realmente complicados. Salvar puntos de partido y dar giros radicales a partidos que parecían perdidos. ¿Es ahora física y mentalmente más fuerte?

R: "Físicamente estoy trabajando mucho y mentalmente también. Pero físicamente es clave estar bien y he trabajado intensamente porque si no, no podría llegar así aquí. Llegaría hecha un cromo"

P: Tras ganar en Cincinnati es la mejor jugadora de la temporada y la tercera ya en el ránking femenino. Para cuando el número uno? Ahora es una opción real.

R: "La gente me lo dice todo el rato pero al final hasta que no pase no voy a estar pensando mucho en eso. Prefiero ganar torneos que pensar en el ránking. No sé ni qué ránking tengo porque sé que si sigo en esta línea llegaré al 'top top'"

P: ¿Cuál es la diferencia entre esta Garbiñe con la del pasado año, que ganó Roland Garros y luego sufrió un pequeño bajón, todo lo contrario que ahora?

R: "Han cambiado muchas cosas. Me considero más experta y sé gestionar mejor las situaciones. Por ejemplo, jugar después de un Grand Slam en torneos más pequeños con partidos incluso más complicados que un Grand Slam, sin pensar que por ganar Wimbledon voy a ganar fácil. Y sobre todo trabajar duro. Al final he ganado sufriendo todos los días"

P: "Ahora llega el Abierto de Estados Unidos. ¿Es el gran reto?

R: "Es el último grande del año y espero hacerlo lo mejor. La gente dice que por ganar aquí voy a ganar allí. Llego con buenas sensaciones y luego veremos qué tal va"

P: Todo esto supone que por otro lado cada vez la presión va a ser mayor. Como gestiona ese asunto?

R: "Al final ponen de favorita a la que mejor juega. No es novedad. Ahora me ha tocado a mí. Pero luego tienes que salir a la pista y jugar y puedes perder con cualquiera. La presión es un privilegio y mejor tenerla que no".

"Salgo a jugar cada partido para dar lo mejor de mí. Quiero ganar a muerte pero no se puede pedir más que hacer lo que se pueda".