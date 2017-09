Feliciano López lamenta el ruido de la pista techada en el Abierto de EE.UU.

El tenista español Feliciano López lamentó hoy el ruido de la pista techada en la que jugó esta noche frente al suizo Roger Federer, que lo derrotó en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

López, número 35 en el ránking mundial de la ATP, lleva compitiendo en este torneo neoyorquino desde 2002, pero la ronda más avanzada a la que ha llegado ha sido cuartos de final, en la edición de 2015, aunque el año pasado llegó a semifinales en dobles haciendo pareja con Marc López.

En declaraciones a los periodistas a la salida del vestuario, López calificó el partido de hoy como "un poco raro" y se quejó del ruido que había en la pista techada que le tocó esta noche, el Arthur Ashe Stadium.

"Me ha costado adaptarme a la pista techada (...). No había jugado ninguna vez así, y me ha costado adaptarme", insistió.

"Es un ruido increíble. Cuesta adaptarse. En el primer set no sé si la gente está entrando, tardan en llenar la pista, y hay más ruido al principio que al final", añadió el tenista español.

Agregó que ese problema lo experimentó en el primer set, y aunque aseguró que había mejorado su juego en el segundo y en el tercero, no consiguió los resultados suficientes para derrotar al suizo.

De Federer, cabeza de serie número 3, López dijo que lo había visto "muy bien" y "rápido", "acortando los puntos, que es como le gusta jugar".