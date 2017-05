Feliciano López: "Djokovic es favorito pero voy a intentar jugar agresivo"

El español Feliciano López, que se enfrentará al serbio Novak Djokovic en los octavos de final del Masters 1.000 de Madrid, reconoció que el tenista de Belgrado es "favorito" para el partido de mañana, pero afirmó que intentará "jugar agresivo, a ver qué pasa".

"Siempre contra Djokovic uno necesita mucho más, es obvio que mañana tengo que sacar bien y es el principal arma que tengo para ganarle. Intentaré aprovechar la altura, jugar intercambios. Tengo que intentar jugar tácticamente inteligente", explicó López en rueda de prensa tras su victoria ante el francés Guilles Simon.

"Mi saque está funcionando muy bien. Hoy contra Simon, que es un gran restador, por momentos he sacado muy bien y contra Nole voy a necesitar muchísimo el saque", añadió.

Feliciano dijo que "es evidente que (Djokovic) este año no está pasando por su mejor momento" ya que "los resultados lo demuestran". "Pero es normal. Todos pasamos por momentos buenos y malos. Obviamente él y los jugadores de su nivel pasan por muy pocos malos", añadió.

"Quizás le falta un poco de confianza, pero como a mí y a todos. Espero al Djokovic de siempre. El hecho de que este año no haya ganado tanto no creo que influya. Volverá a ser competitivo si no lo es ya muy pronto", señaló.

El tenista de Toledo comentó que este tipo de partidos "son un regalo".

"Jugar contra uno de los mejores de la historia en esta pista, en mi casa, es un premio para mí y toda mi carrera. Eso es por lo que sigo jugando, para poder jugar este tipo de partidos contra los mejores del mundo", finalizó.