Federer: "El saque ha sido muy bueno y estoy feliz por el nivel de mi tenis"

El suizo Roger Federer, tercer cabeza de serie, se mostró de nuevo sonriente después de haber ganado con facilidad al alemán Philipp Kohlscreiber, trigésimo tercer preclasificado, por 6-4, 6-2 y 7-5 y conseguir el pase a los cuartos del final del Abierto de Estados Unidos.

"La verdad es que al igual que en el partido contra Feliciano López las cosas me salieron muy bien, me sentí cómodo en la pista, tuve un gran saque y el intercambio de golpes también fue muy bueno", declaró Federer, de 36 años, que busca su sexto título del Abierto. "Ahora es cuando tienes que comenzar a economizar energías en cada partido".

Sobre todo si el próximo rival va a ser el argentino Juan Martín del Potro, que protagonizó el partido y la remontada "épica" en lo que va del torneo, después de superar una desventaja de dos sets y dos pelotas de partido ante el austríaco Dominic Thiem, sexto cabeza de serie, al que venció por 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 (1) y 6-4.

"No me sorprende la manera como lo hizo y llegó al quinto set, y aunque no lo pude ver porque estaba en tratamiento y no miraba el teléfono, al final comprendí que iba a ser mi rival", comentó Federer, que alabó el gran tenis de Del Potro y lo difícil que será superarlo.

Pero estaba "feliz" por tenerlo de nuevo de vuelta en el circuito y compitiendo al máximo, como siempre lo ha hecho el tenista argentino.

"Es genial verlo de nuevo en el Tour", destacó Federer, que se tendrá que enfrentar por vigésima segunda vez a Del Potro con ventaja a su favor por 16-5 en los 21 anteriores. "Eso no significa nada, ni tampoco que lo ganase en el pasado torneo Masters 1.000 de Miami, porque los dos hicimos un buen partido".

Federer dijo que había que tener en cuenta la clase de Del Potro y que es un campeón del Abierto de Estados Unidos, precisamente lo ganó en el 2009, al ser su verdugo en la final, lo que hizo que le cortase la racha de los cinco títulos consecutivo que había conseguido en Flushing Meadows y desde entonces no ha vuelto a ganar.

"Jugar con él acá, de nuevo, después de la épica final del año 2009, será algo grandioso para ambos", reiteró Federer en la sala de prensa después que ya lo había dicho a pie de pista nada más concluir el partido frente a Kohlscreiber.

Federer reiteró que no sólo motiva el enfrentarse a uno grande como del Potro sino que además es especial hacerlo ante una buena persona que ha luchado para superar las adversidades de las lesiones.

"Todos sabemos la secuencia de lesiones complicadas que sufrió en las muñecas a lo largo de los años y verlo de nuevo, feliz, jugando y ganando a los mejores como Thiem, es algo maravilloso para nuestro deporte", subrayó Federer.