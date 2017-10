Federer: "No vi problema físico alguno en el juego de Nadal"

El suizo Roger Federer aseguró hoy que no sintió que el español Rafael Nadal jugara a un menor nivel por unas posibles molestias en su rodilla, y se mostró muy satisfecho de su paso por China y de su victoria en la final del Masters 1.000 de Shanghái.

"En el partido en sí, pensé que se veía bien. Parecía rápido. No vi problemas, para ser sincero. Me sorprendió la venda pero no vi ningún problema", apuntó el suizo en conferencia de prensa tras su victoria.

Nadal jugó con un estabilizador para proteger su rodilla y se vio notablemente cansado durante los 72 minutos que duró un encuentro que perdió por 6-4 y 6-3.

"No vi ningún problema con él en defensa, así que la cinta blanca es lo único que noté", insistió el suizo.

Aunque no quiso en ningún momento responsabilizar de su derrota a las posibles molestias en la rodilla, Nadal dijo tras el partido que sus planes de disputar el torneo de Basilea y el Masters 1000 de París-Bercy podrían verse alterados

"No lo se. En estas dos semanas necesito pensar en ello", dijo el tenista a la prensa ante la pregunta de si estará en Basilea, torneo que arranca el próximo 21 de octubre. "Mi calendario es Basilea y París pero no sé lo que va a pasar", agregó Nadal.

El mallorquín no quiso hablar sobre el visible vendaje blanco pero aseguró que no está preocupado por las molestias que tiene. "No quiero hablar sobre ello ahora, después de haber perdido una final no es el momento", apuntó algo molesto.

Para él, el único responsable de su derrota hoy ante Federer ha sido el suizo, quien "ha jugado muy bien, muy rápido", apuntó.