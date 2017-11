Federer considera que sería un "duro golpe" si Nadal no participara

Elsuizo Roger Federer, seis veces ganador de las Finales ATP, dijo este viernes que sería "un duro golpe" si el español Rafael Nadal, quien arrastra una lesión en la rodilla, finalmente no participara en este torneo (12-19 de noviembre).

"Sería un golpe muy duro si finalmente no participa. Ha tenido la mejor temporada, es una gran estrella de este deporte y sería un golpe duro. Que esté aquí es una muy buena señal", respondió Federer, segunda mejor raqueta del mundo, al ser preguntado sobre la presencia del español.

El de Basilea llega a Londres -decimoquinta presencia- después de un gran año, en el que ha ganado siete títulos, entre ellos su octavo Wimbledon y su quinto Abierto de Australia.

"El año pasado pude estar aquí y es genial regresar. Para mí es un gran logro. Empecé algo atrás en el ránking, pero fui subiendo poco a poco. He tenido un curso sin prácticamente lesiones y estoy feliz de disputar las Finales ATP. Es uno de los mejores torneos del año, ya que juegas contra los mejores", declaró Federer.

"Ya no puedo jugar 25 torneos al año. He decidido tener una temporada algo más tranquila y sin lesiones. Estoy con frescura y me siento bien", subrayó el suizo de 36 años.

Federer está encuadrado en el Grupo B/Boris Becker junto con el croata Marin Cilic, el alemán Alexander Zverev y el estadounidense Jack Sock.