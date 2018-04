Djokovic: "Me guardo para mí en lo que he fallado"

El exnúmero mundial, el serbio Novak Djokovic, no quiso desvelar los motivos de su derrota en el Barcelona Open BancSabadell-Trofeo Conde de Godó, tras caer en su debut (6-2, 1-6 y 6-3) ante el eslovaco Martin Klizan.

"Me guardo para mí en lo que he fallado. Solo diré que mi equipo y yo necesitamos trabajar más", respondió a la conclusión del partido.

Visiblemente decepcionado, el sexto cabeza de serie del Godó, reconoció que solo jugó a su nivel "en el segundo set" y que, para él, "es duro afrontar este tipo de derrotas".

Desde que fue intervenido en el codo derecho, el tenista de Belgrado, ahora en el puesto duodécimo del ránking ATP, lucha por relanzar su carrera.

"He realizado algunos cambios a raíz de mi lesión y eso afecta a mi juego. Intento recuperar mi mejor nivel pero, a veces, trabajas muy bien en los entrenamientos y luego durante el partido puedes sentirte completamente diferente. Debo ser paciente", indicó.

En cualquier caso, Djokovic pidió disculpas por no haber podido mostrar su mejor juego en Barcelona: "Siento no haber cumplido con las expectativas. Yo también esperaba más de mí. No he estado a mi nivel".

En cualquier caso, el serbio confía en "reencontrar el camino" y volver algún día a la capital catalana para ganar partidos, ya que, hace doce años, cuando disputó su primer y único Godó hasta hoy, también perdió en su debut.

"Estoy muy agradecido al público de Barcelona y siento haber repetido la actuación de 2006", afirmó entre risas. "Espero volver algún día y devolver al público lo que me ha dado, porque es un torneo que me gusta, por el club, por su ambiente, porque hay muchos niños y porque es una ciudad con una cultura deportiva que es difícil de encontrar", apostilló.

Tras saldar el inicio de la gira europea de tierra con los octavos de final de Montecarlo y los dieciseisavos del Godó, el serbio confía en mejorar su prestaciones sobre arcilla en las fechas siguientes.

Por eso confirmó que jugará "en Madrid y Roma" las próximas semanas para preparar de la mejor manera posible Roland Garros.