Djokovic afirma que Verdasco jugó "estupendamente y merecía ganar el partido"

El número dos del mundo, Novak Djokovic, se ha metido en la final número 96 de su carrera, ante un Fernando Verdasco (42) que "jugó estupendamente y merecía ganar", afirmó este viernes el tenista serbio en una rueda de prensa.

"Estoy contento de ganar un partido en el que Fernando fue mejor claramente durante 2 sets. Tuvo mala suerte. Fue claramente superior durante la mayor parte del encuentro", afirmó Djokovic.

Asimismo, según señaló "Nole", es un partido que le ha dado la confianza necesaria "por haberle ganado a un jugador que ha tenido cinco bolas de partido a su favor, y que no finalizó", pero no porque él estuviera jugando bien, sino porque a Fernando "no le salió".

"No estaba sorprendido porque sé la calidad que tiene, por su trayectoria y su carrera, y tiene muchas armas en su juego y su saque. Puede ganarle a cualquiera, lo cual demostró hoy ya que durante dos sets fue el mejor. Fue un gran desafío ante un jugador que está muy en forma", agregó sobre el tenista madrileño.

Djokovic jugará este sábado la final ante el número uno del mundo, Andy Murray, que se impuso a Tomas Berdych (3) por 6-3, 6-4.

El serbio y el escocés jugarán su partido número 36. En dichos encuentros, el número dos ha ganado en veintiún ocasiones, mientras que Murray ha vencido en once.

"Es un incentivo jugar la primera final del año y esperaba conseguir llegar a la final. Será un gran partido y podremos competir como siempre jugamos. Es el partido perfecto para una final. Veremos qué pasa", señaló el tenista.

Djokovic no descarta jugar hasta por lo menos los 34 años, como otros tenistas profesionales.