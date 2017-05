Djokovic y Nadal, contra viento y marea

Novak Djokovic y Rafael Nadal navegaron contra viento y marea para confirmar su condición de favoritos y situarse en los octavos de final del Mutua Madrid Open, doblegando con muchas dificultades al español Nicolás Almagro y al italiano Fabio Fognini, respectivamente.

El viento y la resistencia que opusieron tanto Almagro como Fognini al serbio y al español, pusieron en jaque las opciones del defensor del título y del cuatro veces ganador en la capital española. Pero al final, Djokovic se impuso por 6-1, 4-6 y 7-5 en dos horas y 15 minutos, y Nadal por 7-6 (3), 3-6 y 6-4 en dos horas y 57 minutos.

De los dos ganadores solo Djokovic admitió que se sentía contento por el juego desplegado en la pista Manolo Santana. Nadal fue contundente: "Evidentemente no ha sido uno de mis mejores partidos", dijo, "soy consciente de que he jugado mal".

Djokovic anuló una ventaja de 3-0 en el tercer set, frente a un Almagro que recordó en varias fases el que fuera noveno del mundo en mayo de 2011. Lo mejor de su triunfo fue la mentalidad que exhibió en ese momento clave del encuentro.

"He jugado bien, psicológicamente me he sentido fuerte y mentalmente estoy fuerte. Estoy consiguiendo recuperar la confianza y ganar un partido como el de hoy te ayuda a recuperarla", dijo Djokovic, que viene de cerrar una fase complicada de su carrera tras romper con su equipo técnico después de Montecarlo.

"Mi primer partido aquí ha sido un reto. He estado cerca de perderlo", añadió el serbio, mientras que Almagro reconoció que "dejar pasar esas oportunidades se paga caro", al referirse a la ventaja que desperdició en el último parcial.

La paciencia y la serenidad fueron claves en la victoria de Nadal ante el siempre difícil Fognini, un jugador desequilibrante cuando juega parado y usa su muñeca para conectar golpes planos. La altitud de Madrid tampoco ayudó al español que tardó en controlar sus tiros. Pero Nadal lo sacó adelante y en tres torneos que lleva disputados en tierra solo ha cedido dos sets y enlazado 11 victorias.

"El partido está siendo bastante malo", llegó a decir su tío y entrenador a mitad del duelo. "Madrid te crea desconcierto por la altitud y las ganas que tiene Rafa también cuentan. Debe atacar más pero sobre todo meter la pelota dentro", señaló sobre el juego de su sobrino.

El partido pudo decantarse a favor del jugador de San Remo que tuvo ventaja de 5-3 en el primer parcial, e incluso una bola para apuntárselo. En el segundo, los golpes de Fabio desequilibraron a Nadal, que estuvo mucho más defensivo, propiciando que Fognini golpeara parado en la pista a su antojo.

Una rotura del español en el sexto juego del tercer set (4-2) dio alas al campeón de 14 grandes para cerrar su primer compromiso en Madrid, pero cuando sacaba para ganar con 5-3, el italiano robó su servicio. Nadal necesitó de dos bolas de partido para doblegar al transalpino, lanzándose a un feroz ataque.

Djokovic y Nadal tendrán ahora dos rivales que basan mucho de su juego en el saque.

El de Manacor cuatro veces ganador del torneo, se enfrentará contra el australiano Nick Kyrgios, que se impuso al estadounidense Ryan Harrison, por 6-3 y 6-3 en 58 minutos.

"Lo positivo es que he estado siempre luchando y por suerte mañana voy a tener otra oportunidad. Sacar este tipo de partidos te puede dar un 'click' luego", comentó Nadal, cuyo balance con Kyrgios es de una derrota, en la hierba de Wimbledon en 2014, y una victoria, en Roma, sobre tierra batida.

Djokovic tendrá enfrente al español Feliciano López, que venció al francés Guilles Simon, finalista en 2008, por 6-3, 3-6 y 7-6 (3) en dos horas y 11 minutos.

El serbio ha ganado al español en ocho de las nueve ocasiones que se han enfrentado. La única victoria de López fue en los cuartos de final de Dubai el año pasado, cuando Novak optó por abandonar tras ceder el primer set por 6-3, debido a un problema ocular. Unos meses después, en Indian Wells, el serbio se impuso por 6-3 y 6-3 en el último enfrentamiento.

También avanzaron a octavos el canadiense Milos Raonic (5), el japonés Kei Nishikori (6), y el español David Ferrer, por la retirada del torneo del francés Jo-Wilfried Tsonga, que no quiere tomar riesgos ante una molestia en el hombro.

En el cuadro femenino, la rumana Simona Halep, tercera favorita, mantiene sus opciones de reeditar el título tras vencer a la australiana Samantha Stosur por 6-4, 4-6 y 6-4 en una hora y 51 minutos y lograr los cuartos de final.

La estadounidense CoCo Vandeweghe, semifinalista del Abierto de Australia, fue la verdugo de Carla Suárez (5-7, 6-4 y 7-5), y será la próxima rival de Halep. También se situó en cuartos la letona Anastasija Sevastova, 22 del mundo, al derrotar a Lara Arruabarrena, por 7-5 y 6-2.