Carreño: "Cada partido que pasa me veo con más confianza"

El tenista español Pablo Carreño Busta dijo estar "temblando" tras acceder a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, donde afirmó que a cada partido que pasa siente más confianza.

"Llegar a semifinales en el US Open lo veía lejos al principio del torneo", admitió en rueda de prensa el gijonés, quien opinó que tener un inicio de cuadro "asequible" le ha "ayudado de cara a siguientes rondas".

"Haber jugado contra rivales de no tanta entidad me ha ayudado a coger ritmo y una vez entrado en el torneo me he encontrado cómodo, cada partido que va pasando me encuentro con más confianza", dijo.

A su hazaña contribuyeron también los cabezas de serie por su parte del cuadro que han "perdido contra jugadores como Diego" Schwartzman, a quien venció por 6-4, 6-4 y 6-2 en un partido "muy especial".

Sobre el encuentro con el argentino, que también debutaba en cuartos de final del Abierto, dijo que estuvo "sólido", especialmente en el segundo set, donde encontró dificultades pero también halló un "punto de inflexión".

Ese momento llegó con el marcador en 4-3 y los puntos en 0-40 a favor de Schwartzman. "Lo levanté, hice el break enseguida y eso me ayudó a mantener la calma, la confianza, seguir siendo agresivo", recordó.

El tenista de 26 años, que no ha perdido ningún set en este Grand Slam, apuntó haber evolucionado en cuanto a su "calma" en el juego, algo que compara a cuando los "jugadores top en momentos importantes sacan lo mejor de ellos".

No obstante, pese a su semblante tranquilo, Carreño arrancó una sonrisa y dijo estar "un poco temblando" y emocionado tras un logro por el que ha "trabajado muy duro" en cuanto a juego y mentalidad.

"Es algo muy importante, venía de cuartos en Roland Garros y pensaba que era un resultado difícil de volver a conseguir", comentó Carreño, quien ve las semifinales un "premio" también para su equipo y su familia.

Sobre la posibilidad de entrar en el top 10, el duodécimo cabeza de serie señaló que lo más importante es la "ilusión" de entrar en la siguiente ronda, donde "puede ganar cualquiera" debido al nivel de los jugadores.

Sobre sus potenciales oponentes, indicó que el estadounidense Sam Querrey, contra quien no ha jugado nunca, tiene buen saque y buena derecha y ha visto todos sus partidos.

Contra el surafricano Kevin Anderson perdió en Montreal, por lo que prevé que sería una disputa "difícil" aunque ganarla mejoraría su confianza.

Preguntado por Rafa Nadal, a quien podría enfrentarse en la final si ambos avanzan a la última fase, reconoció que trabajar "es más fácil cuando en tu país Rafa tiene toda la atención y tú no tienes esa presión".