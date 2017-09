Carreño mira a Londres tras un Abierto de EEUU con "mucho que aprender"

El tenista español Pablo Carreño Busta quedó eliminado hoy en la semifinal del Abierto de EEUU, de donde tiene "mucho que aprender", pero ya mira como objetivo el ATP World Tour Finals que se celebrará en Londres.

En rueda de prensa tras su derrota contra el sudafricano Kevin Anderson por tres sets a uno, el asturiano aseguró que se lleva "muchas cosas positivas" de este torneo, que le vio acceder por primera vez a la penúltima ronda de un Grand Slam.

"He tenido momentos de sufrimiento y alegría y los he llevado bastante bien. Del partido de hoy (me llevo) muchas cosas positivas como encarar el partido, salir valiente y convencido de mis posibilidades", explicó.

"En el tercer set he visto un momento que puedo mejorar: mantenerme más firme y no bajar un poquito los brazos", convino Carreño, quien también recordará "la manera de jugar" de sus oponentes.

De Anderson, en concreto, alabó su "gran saque" y su capacidad para presionar con un juego "valiente y agresivo" que le hizo sentirse "inferior y dominado", sobre todo en ese tercer parcial.

"Ha sido lo peor del partido, luego he conseguido igualar, ganar algún saque y ponerle en algún problema con su saque, pero tampoco muchos", reconoció.

El hecho de perder en semifinales, apuntó, le ha permitido ganar muchos "partidos y puntos" para seguir en su "camino hacia el Masters".

"Necesito seguir creciendo y centrarme en mi juego en el siguiente torneo", agregó el jugador, de 26 años, que ya mira al ATP World Tour Finals de Londres, donde se reunirán las ocho mejores raquetas del circuito.

En este sentido, destacó que Londres "es un objetivo" y que se ve "cerca" de esta lista.

"Quedan dos torneos de 500, dos de +3000 y puede pasar cualquier cosa, pero creo que tengo posibilidades reales", opinó.

Preguntado por su apuesta sobre el ganador del Grand Slam, Carreño indicó que Anderson en la final "puede ganar a cualquiera". "Si juega contra Rafa quizás sea favorito Rafa, pero contra Del Potro los dos podrían ganar", concluyó.