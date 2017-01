Carla Suárez: "La molestia está ahí"

La tenista española Carla Suárez señaló este lunes que a pesar de su clara victoria ante la eslovaca Jana Cepelova en la primera ronda del Abierto de Australia, "la molestia está ahí", al referirse a su problema en el hombro derecho.

"Llegué el martes por la noche y no empecé a sacar hasta el jueves, después de un mes y medio", dijo la grancanaria tras deshacerse de Cepelova por 6-2 y 6-2. "Poco a poco, la molestia y el dolor está ahí, ya me voy acostumbrando, porque un torneo como este merece la pena jugarlo. Es cierto que el hombro va mejor cada día", aseguró.

"La molestia la voy tolerando bastante bien, por eso decidimos venir. Si por mí hubiera sido me hubiera quedado en casa, por las sensaciones que tenía, pero el equipo me dijo que fuera y probara porque si el hombro evolucionaba sería mejor estar aquí que en Barcelona", explicó Carla.

"A medida que juego me molesta más, si el miércoles juego tres sets, a ver cómo me va", se preguntó la española que explicó el tratamiento a seguir: "Mucho fisio al final, intentar descargar la zona del hombro, estabilizar los músculos de alrededor, la escápula, lo que hemos hecho durante toda la temporada. Es un dolor muy interno que por lógica necesita un tiempo".

"Me duele cuando hago muchas repeticiones de saque", prosiguió. "Mi saque es igual, pero lo pego más despacito, o intento no fallar uno y no hacer dos. Cuando terminemos aquí haremos una valoración y decidiremos el calendario. No creo que me vuelva otra vez. Ha sido una suerte entre comillas que me haya dolido durante la pretemporada y no por ejemplo en abril o junio que tienes torneos cada semana".

"Este es un deporte muy agresivo que juegas sola, cada semana, con muchas repeticiones. Quieras o no el desgaste esta ahí. Hay muchos jugadores que juegan con dolor, que lo toleran bien. Hay veces que la molestia es más aguda, y cuesta más tolerarla. En todos los deportes se pasa por épocas de lesiones", dijo.

Respecto a su participación en la primera ronda de la Copa Federación contra la República Checa, Carla no pudo aclarar su situación. "No lo sabemos, lo del hombro ha trastocado un poco los planes y no sé si la jugaré. Dependerá de la evolución aquí (del hombro) de lo que digan los fisios y médicos y del calendario que llevemos", señaló.

"Se juega justo antes de Doha y Dubai (en Ostrava el 11 y 12 de febrero), y habría que ver cómo se llega a Doha. No es una semana fácil para mí. Hay que hablarlo con Conchita y con el equipo", explicó.

"Me encantaría que Garbiñe jugara porque hicimos el esfuerzo el año pasado por subir al primer grupo y a ver si podemos aprovechar la oportunidad", añadió al respecto.