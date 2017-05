Bouchard tendrá enfrente a Sharapova a la que llamó tramposa.

Hace tan solo unos días, la canadiense Eugene Bouchard no se mordió la lengua en el torneo de Estambul y tildó a la rusa Maria Sharapova de tramposa. Este lunes la tendrá enfrente, separadas por la red, en la segunda ronda del Mutua Madrid Open.

Los comentarios de Bouchard, finalista en Wimbledon en 2014, se referían a las invitaciones, tres por el momento, que Sharapova disfrutará esta temporada (Stuttgart, Madrid y Roma) en su regreso al circuito tras cumplir la sanción de 15 meses por dopaje por Meldonium.

"No creo que sea correcto", dijo entonces Bouchard al medio turco TRT World. "Ella es una tramposa y para mí, no creo que a nadie así, en ningún deporte, se le deba permitir competir de nuevo. Es injusto para todas las otras jugadoras que lo hacen correctamente", añadió la canadiense, uniéndose al grupo de jugadoras (Angelique Kerber, Roberta Vinci, Caroline Wozniacki y Agnieszka Radwanska), que se sentían ofendidas por el trato que la ganadora de cinco Grand Slams recibía por parte de los torneos en su regreso.

"No tengo nada que decir, estoy por encima de eso", dijo Sharapova en Stuttgart para contestar a "Genie".

Tras su victoria este domingo ante la croata Mirjana Lucic-Baroni (4-6, 6-4 y 6-0), la primera pregunta que "Masha" tuvo que responder hacía referencia al calificativo que utilizo Bouchard sobre ella.

"Ya respondí a esos comentarios la semana pasada. Estoy seguro que la WTA estará encantada de darle una transcripción de los mismos", dijo la rusa de forma diplomática, evitando más discusión.

"He estado en boca de todo el mundo desde que era una jovencita", continuó, "y he oído montones de cosas. Mi tenis habla por mi y es en eso en lo que estoy centrada", explicó.

"Mi objetivo es asegurarme que mi cuerpo está sano como debe, de que estoy lo suficientemente fuerte, y que mi hombro está bien, algo que me ha molestado durante toda mi carrera. Esas son las cosas en las que me concentro", zanjó la rusa.

Polémica aparte, una victoria de Sharapova sobre Bouchard, colocaría a la rusa en disposición de poder entrar en el cuadro de la fase previa de Wimbledon, sin necesidad de acudir a una invitación más.

"Me encantaría llegar así y poder competir en ese evento. Es algo que significa mucho para mi, pero está muy lejos todavía", señaló la rusa, que ahora está más pendiente de la decisión de Roland Garros, el próximo 15 de mayo, para saber si el Abierto de Francia también la invita.

"No sé como describir el partido, ha sido demasiado rápido", dijo Sharapova sobre su duelo contra Lucic. "Ella ha jugado muy bien, las bolas volaban y durante el primer set no hemos jugado mas de tres intercambios. Luego he leído mejor su servicio. Contra ella hay que ser paciente, pero al final he conseguido darle la vuelta", resumió.