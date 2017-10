Basilea y París-Bercy, incógnita para Nadal

Los planes del número uno del mundo, Rafael Nadal, de disputar el torneo de Basilea y el Masters 1000 de París-Bercy podrían verse alterados tras su derrota de este domingo en la final de Shanghái ante el suizo Roger Federer, donde quedó de manifiesto su cansancio físico y asomaron unas posibles molestias en su conflictiva rodilla derecha.

"No lo se. En estas dos semanas necesito pensar en ello", dijo el tenista a la prensa tras el partido ante la pregunta de si estará en Basilea, torneo que arranca el próximo 21 de octubre.

"Mi calendario es Basilea y París pero no sé lo que va a pasar", agregó Nadal, quien jugó contra Federer con un estabilizador rotuliano en su rodilla y no exhibió ante el suizo su mejor tenis.

Nadal no quiso hablar sobre el visible vendaje blanco pero aseguró que no está preocupado por las molestias que tiene. "No quiero hablar sobre ello ahora, después de haber perdido una final no es el momento", apuntó algo molesto.

Para él, el único responsable de su derrota hoy ante Federer por 6-4 y 6-3 había sido el suizo. "Hoy no he estado al nivel que me hubiera gustado estar pero también es verdad que creo que es mérito de él porque ha jugado muy bien, muy rápido, no creo que haya cometido errores en ningún tramo de todo el partido y además ha sacado muy bien", apuntó.

Pese a la derrota, Nadal aseguró que se va de China satisfecho con lo logrado en "un tramo de la temporada que históricamente ha sido difícil para mí", dijo el mallorquín, quien logró ganar la semana pasada el Abierto de China en Pekín.

"Se que he hecho un esfuerzo importante en esta gira y se que estoy muy feliz de cómo he jugado. He jugado durante casi toda la gira, no hoy, uno de los mejores niveles tenísticos de hace mucho tiempo y la he disfrutado", apuntó.