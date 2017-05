Andy Murray: "Todo ha salido mal, por mi culpa"

El británico Andy Murray hizo examen de conciencia tras su derrota ante el croata Borna Coric en Madrid y señaló que toda la culpa había sido suya, y que su mente debería haber estado "más metida en el partido".

"No estaba trabajando los puntos ni encontraba la forma de entrar en el encuentro", dijo Murray. "Hoy no he conseguido ponérselo difícil. No estoy cansado, mi mente podría haber estado más metida en el partido. Si no encuentras la forma de darle la vuelta no lo consigues", admitió el número uno del mundo.

"He intentado hacer algo diferente para incomodarle pero no me ha salido y cuando lo he intentado ha sido demasiado tarde. Quizás debería haberme tranquilizado", reconoció el británico que encontró semejanzas al partido de hoy con el que perdió también contra Coric en Dubai.

"Este partido ha sido muy parecido al de Dubai, es muy buen sacador, se mueve bien en la pista, muy consistente, y si no es tu día, él se mueve muy bien y te lo pone muy complicado", dijo.

"Todo ha salido mal hoy, y por mi culpa. Estoy frustrado por mi juego, quizás por eso me he reído en la pista. El codo no es una excusa, pero es vedad que después de regresar sin jugar partidos es difícil, añadió.

"Hay que darle importancia a la derrota de hoy. Lo peor no es perder un partido, si no la forma de perderlo. En Barcelona estaba triste, pero sentí que hice las cosas bien, pero hoy no se lo he puesto difícil y eso me desilusiona y preocupa", afirmó el número uno del mundo.