Así han reaccionado las redes al fichaje de Lopetegui por el Real Madrid

Julen Lopetegui, el seleccionador español de fútbol, será el próximo entrenador del Real Madrid. La noticia llegó la tarde del miércoles, el club lo anunció a través de su página web a tan solo dos días de que el Mundial de Fútbol de Rusia comience. En tan solo unos minutos, su nombre se ha convertido en trending topic.

Algunos han criticado la llegada de Lopetegui, otros se han mostrado encantados y otros han querido poner sobre la mesa el poco tiempo que queda para

No entiendo que salga lo de #Lopetegui , a dos dias de que empiece en #MundialDeRusia2018

Los que pensais que el fichaje de #Lopetegui por el Madrid le va a quitar un segundo de concentracion en el Mundial, es que no teneis ni puta idea. Se que todo lo que huela a Real Madrid lo teneis que criticar, pero hay que respetarse un poquito.





La verdad es que Lopetegui me gusta, el momento de comunicarlo no. Porque me gusta? Facil, tuvo cojones de hacer cambio generacional en la seleccion, y lo hara en el Madrid. Se acabaron los intocables tipo Benzema despues de su año de mierda (excepto dos o tres partidos).