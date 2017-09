Belmonte: "Tengo sitio en casa para más medallas"

Mireia Belmonte, recientemente proclamada campeona del mundo de natación, ha dicho hoy en Murcia que le queda "sitio en casa para más medallas" y ha fijado su próximo reto en la consecución del récord europeo de los 200 metros mariposa.

La nadadora de Badalona (Barcelona), de 26 años, ha atendido a la prensa en el campus de la Universidad Católica San Antonio (UCAM), donde cursa el grado de Publicidad y Relaciones Públicas, para hacer balance de un año en el que "el objetivo está totalmente cumplido con el oro en los 200 metros mariposa del Mundial, que era la medalla que me faltaba en piscina de 50 metros".

Belmonte, campeona olímpica, europea y del mundo, no pierde la motivación: "Lo que gano son medallas y no trofeos y no ocupan tanto espacio. En mi casa todavía tengo sitio para más".

"Ahora llegan nuevos retos y quiero empezar la nueva temporada de la mejor forma posible con la prueba de la Copa del Mundo en Japón y posiblemente también con la de Singapur. Mi próximo objetivo es lograr un récord de Europa de los 200 mariposa en piscina de 50", ha añadido.

Además de competir al máximo nivel, está volcada con su formación: "No tengo mucho tiempo para estar presencialmente en la universidad, pero siempre que vengo aprovecho el día al máximo y eso lo puedo hacer gracias a la UCAM".

"Hoy lo tenía con exámenes, prácticas y tutorías. Aquí se trabaja muy bien para que los deportistas podamos compaginar los estudios con todos los entrenamientos y la competición", ha explicado.

Belmonte y su entrenador, el francés Fred Vergnoux, buscan nuevos retos y métodos que huyan de la rutina para seguir manteniendo el máximo nivel competitivo.

"Buscamos variaciones en el entrenamiento. Hacemos trabajos con pesas distintos para que el cuerpo no se acostumbre a hacer siempre lo mismo", ha reconocido esta deportista, que además de representar a España y a la UCAM, nada como integrante del club de natación UCAM Fuensanta, pero apenas conoce Murcia, a pesar de que viene a menudo.

"Sólo conozco la universidad, las aulas y la piscina, pues enseguida subo al avión. Me gustaría tener la posibilidad de ver más de Murcia, pero no tengo mucho tiempo para hacerlo", ha apuntado.