Zarco "navega" 39 milésimas de segundo más rápido que Márquez

El francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) consiguió "navegar" 39 milésimas de segundo más rápido que el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), en una primera sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de la República Checa en el circuito de Brno que estuvo marcado por la lluvia constante que tuvo la pista mojada en todo momento.

La lluvia suele ser uno de los parámetros que más "descoloca" a los pilotos hasta que "sienten" sobre sus motos la adherencia o no de que disponen a lo largo del recorrido, y no es hasta ese momento cuando se aplican a fondo, motivo por el que se puede ver en cabeza de la clasificación a pilotos que en condiciones normales no estarían ahí.

Pero, una vez que todos "comprenden" lo que les puede ofrecer el asfalto en esas extremas condiciones, la situación varía y, una vez más, ese desarrollo se ha cumplido en la pista de Brno.

En cabeza de la tabla de tiempos se ha podido ver a los españoles Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP16) o a Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que en condiciones normales no disponen del material técnico como para ocupar esas posiciones, o incluso a Jorge Lorenzo con su Ducati Desmosedici GP17 en los minutos finales de la sesión, lo que habría sido una gran noticia para el de Palma de Mallorca, pero al final se tuvo que conformar con la tercera posición.

A Lorenzo le superaron en los últimos segundos de la sesión tanto el francés Johann Zarco, al final el más rápido, como el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), todos ellos en poco más de una décima de segundo y con Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), que también fue líder de la sesión en algún momento, en la cuarta plaza, por delante de los dos pilotos de Yamaha, el italiano Valentino Rossi y el español Maverick Viñales.

- Clasificación oficial de la primera tanda de entrenamientos libres de MotoGP:

.1. Johann Zarco (FRA/Yamaha YZR M 1) 2:05.201 a 155,3 km/h.

.2. Marc Márquez (ESP/Repsol Honda RC 213 V) 2:05.240

.3. Jorge Lorenzo (ESP/Ducati Desmosedici GP17) 2:05.321

.4. Dani Pedrosa (ESP/Repsol Honda RC 213 V) 2:05.446

.5. Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1) 2:05.712

.6. Maverick Viñales (ESP/Yamaha YZR M 1) 2:05.845

.7. Danilo Petrucci (ITA/Ducati Desmosedici GP17) 2:05.886

.8. Héctor Barberá (ESP/Ducati Desmosedici GP16) 2:05.896

.9. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia RS-GP) 2:05.922

10. Jonas Folger (GER/Yamaha YZR M 1) 2:05.984

.........

15. Álvaro Bautista (ESP/Ducati Desmosedici GP16) 2:06.461

18. Pol Espargaró (ESP/KTM) 2:06.691

19. Esteve "Tito" Rabat (ESP/Honda RC 213 V) 2:07.013

23. Alex Rins (ESP/Suzuki GSX-RR) 2:07.801.