Márquez: "Cuando eres campeón te tomas el entrenamiento más tranquilo"

El campeón del mundo de MotoGP, el español Marc Márquez (Repsol Honda), comentó este martes, tras la primera jornada de los test para la temporada 2018 en el Circuito Ricardo Tormo, que "te diviertes cuando eres campeón y te tomas el entrenamiento de otra manera, más tranquilo".

"No podemos extraer grandes conclusiones porque todavía necesitamos ajustar muchas cosas. Ha sido un día diferente, que se debe afrontar con paciencia y en el que hay que probar cosas nuevas. Me he sentido bien sobre la moto. Lo más importante es comprender la moto para tratar de mejorar", apuntó.

El piloto catalán comentó: "Durante la jornada de este martes hemos salido con la moto de 2017 primero, luego hemos probado una pequeña modificación que ha ido algo mejor y después nos hemos puesto a trabajar con el prototipo para 2018 para ver las sensaciones".

"Ahí es donde hemos de tener paciencia porque hay muchas cosas que descubrir, que probar, porque el motor, el chasis y los escapes son nuevos. Tenemos que ver cuál es el punto fuerte, dónde está el punto débil y, a partir de ahí, entender la moto y obtener buena información. En este sentido es clave tener paciencia y olvidarse de los tiempos y de ser el más rápido", concluyó.