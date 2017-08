Márquez asegura que en este tipo de carreras "siempre es algo de suerte"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), vencedor del Gran Premio de la República Checa de MotoGP aseguró tras su victoria que en este tipo de carreras "siempre es algo de suerte, pero podemos decidir en el momento que toca y ha sido una carrera casi perfecta".

"Si hubiera tenido que cambiar algo habría sido la elección del neumático trasero en la salida, pero he escogido el blando porque pensaba que me daría un extra de agarre en las tres o cuatro primeras vueltas", explicó Márquez.

"Tenía claro que entraba, porque se estaba secando bastante rápido y lo tenía bastante claro, pero me patinaba mucho y eso también precipitó todo, ya que yo hubiera aguantado una o dos vueltas más, porque había cuatro puntos con mucha agua", señaló el piloto de Repsol Honda.

"Los he pasado y casi me caigo, pero me he mantenido encima de la moto y, cuando después en no sé qué vuelta he visto +18, ahí ha salido el sol en Brno para mí", reconoció sonriente Márquez.

El vencedor en Brno y líder del mundial se deshizo en elogios hacia su equipo pues "cada uno de ellos está aquí al ciento por ciento y tiene la misma importancia un piloto que un mecánico y lo teníamos todo bastante planificado; Santi (Hernández, su jefe de mecánicos) está siempre dando órdenes, pero es todo el grupo".

Al ser preguntado sobre la situación en el campeonato, Marc Márquez explicó que "la diferencia sigue siendo de menos de 25 puntos, menos de una carrera y Dani a 31 puntos, pero el campeonato es muy largo y sí que ganamos en Alemania y también aquí, pero yo me guío en que hace cuatro carreras, sólo cuatro carreras, no estaba para el campeonato y ahora parece que tenga que ganar".

"Esto es muy largo, puede pasar de todo, vienen muchas carreras y veremos la semana que viene cómo va, pero lo importante y lo decía cuando estaba detrás, es que es mejor estar delante con algo de margen que no ser el perseguidor", reconoció.

Marc Márquez recordó el fallecimiento de Ángel Nieto al asegurar que "está claro que ha sido un fin de semana muy especial, con una atmósfera especial y me quedo con lo vivido en la parrilla de salida, cuando hemos hecho el minuto de silencio".

"Parecía el momento perfecto, porque caían cuatro gotas y parecía que Brno estaba llorando por Ángel, y luego, al poder brindar este podio español y yo la victoria, brindarle todos este domingo de carreras, todos los que trabajamos aquí, porque es una leyenda y una persona muy querida, ha sido especial", comentó Márquez.