Si juegas al pádel, estas son las lesiones más frecuentes que puedes padecer

Lesiones más frecuentes al jugar al pádel Aunque se puede sufrir todo tipo de lesiones en función del accidente que se sufra, las lesiones que con mayor frecuencia sufren los jugadores de pádel son las siguientes: Esguinces de tobillo Los tobillos son quizás la parte del cuerpo que más trabaja durante un partido de pádel. La fricción continuada y los esfuerzos por alcanzar la bola ponen a veces al límite a los tobillos, que con frecuencia terminan en un esguince. Para evitarlos es recomendable usar un buen calzado así como mantener siempre el control de la pisada para evitar torceduras que provoquen el esguince. Rotura de fibras en los gemelos Los movimientos bruscos que se dan a veces en las salidas por la pelota desde una posición estática o realizar un estiramiento demasiado brusco puede causar una rotura de fibras en los gemelos. Se recomienda encarecidamente calentar esta zona del cuerpo antes de empezar a jugar ya que la no preparación suele causar la mayoría de roturas musculares en esta zona. Problemas lumbares La zona lumbar es una zona muy común de las lesiones en el pádel, ya que la posición durante el juego a veces obliga a estar inclinados y basta con un movimiento brusco en la zona para producir una lesión. Epicondilitis El movimiento constante del codo al golpear la pala con la bola provoca que a veces los jugadores de pádel sufran de epicondilitis, una enfermedad muy común también entre los jugadores de tenis. Resulta de mucha utilidad los protectores que se colocan en el antebrazo cerca del codo para fortalecer la zona y evitar lesiones. Problemas de hombros Los movimientos constantes de los brazos a veces están detrás de problemas en la zona de los hombros. Un movimiento más fuerte de lo necesarios puede provocar una inflamación de la musculatura de la zona, aunque no es el tipo de lesión más frecuente en el pádel. Como se puede comprobar en esta pequeña guía son muchos los tipos de lesiones que la práctica del pádel puede provocar en los jugadores. No hay zona que se libre de sufrir una posible lesión ya que en el pádel se trabaja de forma constante todo el cuerpo, por eso es tan importante contar con material de calidad.