El presidente de Las Palmas dice que se arrepiente de no haber destituido a Setién

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha dicho que el club debió destituir al entrenador, Quique Setién, cuando el pasado 18 de marzo comunicó su decisión de no continuar la próxima temporada, ya que se hubiera evitado el declive del equipo en LaLiga Santander desde entonces.

En una entrevista concedida a la cadena regional Mírame TV, el dirigente isleño ha confesado que mantuvo con Setién una conversación de dos horas en la que le reconoció que debió echarle, y el cántabro también sostuvo que debió haberse marchado cuando se hicieron públicas las cifras de su posible renovación.

Ramírez ha revelado que el entrenador le pidió "un salario de equipo de Europa League", además de "seis o siete millones de euros cada año para fichar jugadores", pero esa "no es la filosofía del club", así como tener "la última palabra en cualquier movimiento de altas y bajas, y eso es complicado".

El presidente añadió que desde la entidad "nadie le va a decir al entrenador quién tiene que jugar", pero el técnico "no se puede meter en la organización del club".

El máximo responsable de la Unión Deportiva ha hecho público que le ofreció a Setién un contrato de cinco temporadas y una serie de cláusulas por objetivos, con un montante total "cercano a los nueve millones de euros".

Además, Ramírez ha asegurado que sabía que Setién "tenía un acuerdo con el Valencia", y que por eso tomó la decisión de no seguir, aunque ese interés del club ché parece haberse enfriado.

"En ese momento tendría que haberle cesado, y no nos hubiera pasado esto. Hemos aguantado todo, a partir de ahí hemos callado y permitido todo, y lo vamos a seguir haciendo hasta el final. Todo esto se lo he dicho a él a la cara", ha asegurado.

Ramírez ha reiterado que Setién tiene una relación "magnífica" con él, pero no con la dirección deportiva: "El míster ha llegado a decir que aunque no tenga equipos, no entrenaría a la Unión Deportiva", algo que ha molestado a la comisión que se encarga de la configuración de la plantilla.

Por otra parte, el presidente de Las Palmas ha confirmado que no abrirán expediente al entrenador por ausentarse, sin permiso del club, del almuerzo con la plantilla tras el partido del pasado sábado en Gijón, para irse a comer con su cuerpo técnico y algunos familiares. Ha pedido disculpas por ello y han decidido no imponerle ninguna sanción.

Ramírez opina que de ser el "equipo revelación" han pasado a ser el "equipo decepción" en este final de temporada, y cuantifica en "3 millones de euros" las pérdidas del club por los puestos que ha perdido en la clasificación -en función del contrato de televisión-, y por la taquilla que tenían previsto recaudar el próximo domingo con la visita del FC Barcelona.

Con respecto al proyecto de la próxima temporada, Ramírez ha reiterado que harán público el nombre del nuevo técnico cuando concluya la actual temporada, porque está entrenando a otro equipo, pero ha revelado un nuevo dato: "es español".

En cuando a jugadores, el presidente de la UD Las Palmas considera "una prioridad" que Jesé continúe, por lo que negociará su continuidad con el París Saint-Germain, propietario de sus derechos, y ha desmentido rotundamente el presunto interés por el jugador italiano, de origen ghanés, Mario Balotelli. "Es totalmente falso", ha asegurado.