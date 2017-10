El partido no reviste ningún problema de seguridad, según la policía

El partido de esta tarde entre el Barcelona y Las Palmas no reviste ningún problema de seguridad que deba originar la suspensión del mismo esta tarde a las 16:15 horas (14:15 GMT) en el Camp Nou, ha confirmado una fuente policial a EFE.

La disputa del partido entre el Barcelona y Las Palmas ha llevado al club azulgrana a una reunión de urgencia en el Camp Nou para plantear si se suspende o no.

Mientras que algunas fuentes, aún no confirmadas oficialmente, apuntan a que el Barcelona estaría contemplando no presentarse, los Mossos d'Esquadra no consideran que exista ningún riesgo de orden público para evitar su celebración.

La jornada de hoy en Cataluña ha contado con muchos puntos de tensión, como consecuencia de la celebración de un referendo para la independencia.