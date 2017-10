Fútbol

Siete jugadores de la Liga española en el once ideal de la FIFA de 2017

Cinco jugadores del Real Madrid y dos del Barcelona, junto a los brasileños del París Saint-Germain Dani Alves y Neymar, y los italianos Gianluigi Buffon (Juventus) y Leonardo Bonucci (Milán), figuran en el Once Ideal de 2017 de la FIFA FIFPro, según se ha anunciado este lunes en Londres en la gala 'The Best'.