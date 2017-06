Cinco futbolistas que no se callaron cuando les preguntaron por política

El entrenador de fútbol, Pep Guardiola, fue el encargado de pronunciar el discurso en el acto central en el que el Govern y las asociaciones proindependentistas organizaron el pasado domingo en apoyo al próximo referéndum del 1 de octubre. El entrenador del Manchester City y extécnico del F.C. Barcelona confirmó con sus palabras que el plebiscito se celebrará aunque "el Estado no quiera".

Guardiola ha dado el salto desde el mundo del fútbol al mundo de la política. Es cierto que no en una lista electoral, ni en afiliándose a un partido político pero sí mostrando oficialmente su apoyo al referéndum en Cataluña. Guardiola no es el único personaje del mundo futbolístico que ha dado el paso y se ha atrevido a mostrar opiniones políticas.

1. Gerard Pique

El futbolista catalán siempre ha sido polémico en sus declaraciones, y cuando se le ha preguntado sobre la política también se ha mojado. A Pique se le vio en la manifestación de apoyo al referéndum catalán y no quiso hablar ante los medios. Aun así, ha respondido en diversas entrevistas sobre el tema. En 'Papel' afirmó que "estamos en un mundo tan global que ponerse en un sitio u otro es perder el tiempo (...), un planeta en el que tenemos que compartir muchas cosas"; y en Jot Down afirmó: "es imposible opinar sobre política, nos utilizan".

2. Pablo Infante

Conocido por su presencia en el Mirandés, el futbolista se mostró claro por la ideología de los deportistas de Segunda División. “Todos los futbolistas de 2ªB somo de izquierdas, los de Primera no sé. El fútbol es muy capitalista, crea desigualdades” afirmó el jugador que también militó en la Ponferradina.

3. Mikel González

El futbolista de la Real sociedad se mostró a favor del acercamiento de presos de ETA a cárceles del país vasco. Junto a él, otros como Mikel Aranburu, Jon Ansotegi o Mikel Labaka apoyaron esta idea también.

4. Oleguer Presas

El excentral del F.C. Barlona, que se retiró en 2012 jugando en el Ajax llegó a afirmar que lo que representa la Selección Española le general "rechazo". El futbolista declaró que "existe la típica frase de que no mezclemos deporte con política, pero lo dicen cuando la política va contra los intereses de los que ya hacen política con el deporte. Que todo el mundo pueda decir su opinión tranquilamente sin tener que sufrir las represalias".

5. Nacho Fernández

Defensa gallego que expoltó su potencial en los años 80 y 90, due fijo en el Compostela y se retiró allí en el año 2000. Javier Clemente, en su etapa como seleccionador nacional, pensó en él en 1996 para la Eurocopa de 1996 y él respondió en una entrevista: “Ni me interesa ni me apetece”, dijo. “Pienso que no valgo para ese tipo de cosas. Creo que hay gente en este Estado español que lo puede hacer muy bien. y que se identifica muy bien con la selección española, lo que me parece fenomenal. Desde luego, mi ambición no es esa. Prefiero estar así, me encuentro más a gusto”.