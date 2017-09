Fútbol

1-0. El francés Rémy acaba con la resistencia del Athletic

Un gol del francés Loïc Rémy en el minuto 87 acabó con la condición de invicto del Athletic Club, que no sólo no había perdido, sino que no había encajado un solo tanto en sus tres anteriores encuentros de LaLiga Santander.